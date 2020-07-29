الشحات يكشف عن موعد عودته للملاعب

الأربعاء، 29 يوليه 2020 - 00:33

كتب : FilGoal

حسين الشحات - الأهلي - الاتحاد السكندري

كشف حسين الشحات لاعب الأهلي عن موعد عودته للملاعب مرة أخرى بعد تعافيه من الإصابة.

حسين الشحات

النادي : الأهلي

الأهلي

وأجرى الشحات جراحة الفتاق قبل عدة أسابيع مع عودة الأهلي للتدريبات الجماعية مرة أخرى عقب فترة توقف طويلة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال الشحات عبر قناة الأهلي: "حالتي الصحية أفضل بكثير حاليا بعد العملية، وأعتقد خلال 4 أو 5 أسابيع على الأكثر أكون جاهزا من جديد للمشاركة مع الفريق".

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وأضاف "إن شاء الله أتواجد مع الفريق قبل بطولة دوري أبطال إفريقيا وأكون داعما للأهلي لتحقيق حلم الجماهير واللاعبين وهو حصد اللقب الإفريقي".

وعن مفاوضات الزمالك قبل انضمامه للأهلي قال في ختام تصريحاته "نادي الزمالك ناد كبير بالطبع، ولكن عندما وصلت لي عروضا عن طريق وكلاء للانضمام للقلعة البيضاء وأن الأهلي لا يرغب في ضمي في تلك الفترة كنت أعتذر لهم رغم قيمة الزمالك الكبيرة لأن حلمي كان الانضمام للأهلي".

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