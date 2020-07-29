الشحات: مثلي الأعلى أبو تريكة.. ويعجبني أداء بنشرقي مع الزمالك

اختار حسين الشحات لاعب الأهلي مثله الأعلى في كرة القدم المحلية والعالمية.

حسين الشحات النادي : الأهلي الأهلي

وقال الشحات عبر قناة الأهلي: "مثلي الأعلى في الكرة المحلية بالتأكيد هو محمد أبو تريكة".

وأضاف "أما في الكرة العالمية هو كريستيانو رونالدو".

وأكمل "أما المدير الفني المصري الأفضل بالنسبة لي هو إيهاب جلال".

وعن أكثر لاعب يعجبه خارج الأهلي كشف: "يعجبني أداء أشرف بنشرقي مع الزمالك في الفترة السابقة، وكان له تأثيرا كبيرا مع الفريق الأبيض".

وكان الشحات قد أعلن جاهزيته للعودة للتدريبات من جديد بعد العملية الجراحية عقب 4 أو 5 أسابيع على الأكثر.

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