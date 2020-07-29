الشحات: مثلي الأعلى أبو تريكة.. ويعجبني أداء بنشرقي مع الزمالك

الأربعاء، 29 يوليه 2020 - 10:58

كتب : FilGoal

حسين الشحات - الأهلي - المقاولون العرب

اختار حسين الشحات لاعب الأهلي مثله الأعلى في كرة القدم المحلية والعالمية.

حسين الشحات

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال الشحات عبر قناة الأهلي: "مثلي الأعلى في الكرة المحلية بالتأكيد هو محمد أبو تريكة".

وأضاف "أما في الكرة العالمية هو كريستيانو رونالدو".

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وأكمل "أما المدير الفني المصري الأفضل بالنسبة لي هو إيهاب جلال".

وعن أكثر لاعب يعجبه خارج الأهلي كشف: "يعجبني أداء أشرف بنشرقي مع الزمالك في الفترة السابقة، وكان له تأثيرا كبيرا مع الفريق الأبيض".

وكان الشحات قد أعلن جاهزيته للعودة للتدريبات من جديد بعد العملية الجراحية عقب 4 أو 5 أسابيع على الأكثر.

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الأهلي حسين الشحات أشرف بنشرقي
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