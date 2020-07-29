في الدرجة الثانية - محمود شاكر عبد الفتاح يعلن اعتزاله ويصبح مساعدا لوالده في قيادة الترسانة

أعلن نادي الترسانة على موافقة مجلس إدارة النادي على اعتزال محمود شاكر عبد الفتاح.

قائد الفريق تقدم بطلب ووافق عليه مجلس إدارة النادي.

وتقرر تعيينه مدربا مساعدا بالجهاز الفني للفريق الأول، الذي يقوده والده شاكر عبد الفتاح.

محمود شاكر البالغ 38 عاما بدأ مسيرته مع الترسانة ولعب أيضا لأندية الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي وسموحة وطنطا وبلدية المحلة.

وعاد ظهير أيسر الشواكيش مرة أخرى من حيث بدأ ثم أعلن اعتزاله بعد مسيرة دامت 20 عاما.

ويحتل الشواكيش المركز الـ 11 في جدول ترتيب الدوري الدرجة الثانية المصرية بمجموعة القاهرة برصيد 15 نقطة من 17 مباراة.

وتتبق 5 مباريات للفريق من أجل إنهاء الموسم ولم يُتحدد بعد مواعيد المباريات المتبقية.

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