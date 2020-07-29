في الدرجة الثانية - محمود شاكر عبد الفتاح يعلن اعتزاله ويصبح مساعدا لوالده في قيادة الترسانة

الأربعاء، 29 يوليه 2020 - 00:50

كتب : رضا السنباطي

فرحة لاعبي الترسانة بالهدف الثاني في الأهلي

أعلن نادي الترسانة على موافقة مجلس إدارة النادي على اعتزال محمود شاكر عبد الفتاح.

قائد الفريق تقدم بطلب ووافق عليه مجلس إدارة النادي.

وتقرر تعيينه مدربا مساعدا بالجهاز الفني للفريق الأول، الذي يقوده والده شاكر عبد الفتاح.

أخبار متعلقة
رئيس الترسانة ينفي تصريحات لاعبه ويعاقبه لاعب الترسانة: كورونا أوقف مفاوضات الأهلي والزمالك معي ترسانة لايبزج الهجومية تدهس كولن في مباراة الأهداف الرائعة صُناع كرة القدم – نحن كوراستاتس وهكذا نعمل لينضم أبو تريكة وطارق حامد للمنتخب من الترسانة وسموحة

محمود شاكر البالغ 38 عاما بدأ مسيرته مع الترسانة ولعب أيضا لأندية الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي وسموحة وطنطا وبلدية المحلة.

وعاد ظهير أيسر الشواكيش مرة أخرى من حيث بدأ ثم أعلن اعتزاله بعد مسيرة دامت 20 عاما.

ويحتل الشواكيش المركز الـ 11 في جدول ترتيب الدوري الدرجة الثانية المصرية بمجموعة القاهرة برصيد 15 نقطة من 17 مباراة.

وتتبق 5 مباريات للفريق من أجل إنهاء الموسم ولم يُتحدد بعد مواعيد المباريات المتبقية.

طالع أيضا

الأهلي يكتسح الجونة

مصطفى فتحي يقتل سلاح طنطا

تفاصيل إصابة ياسر إبراهيم

فايلر سبب رفض إصلاح أرضية ملعب التتش

3 حالات إيجابية بكورونا في الاتحاد السكندري

الترسانة محمود شاكر عبد الفتاح
نرشح لكم
أخر الأخبار
في الدرجة الثانية - محمود شاكر عبد الفتاح يعلن اعتزاله ويصبح مساعدا لوالده في قيادة الترسانة 3 ساعة | مصر
الشحات يكشف عن موعد عودته للملاعب 3 ساعة | الدوري المصري
الوصافة تُحسم في الجولة الأخيرة.. إنتر وأتالانتا يتفوقان على نابولي وبارما 4 ساعة | أوروبا
حسين الشحات: عانيت كثيرا في بدايتي مع كرة القدم وفكرت في التدخين 4 ساعة | الدوري المصري
وكيل وادي: يرغب في الرحيل خارج مصر.. ووكيل ناد كبير عرض عليّ كسر تعاقده مع المصري 4 ساعة | الدوري المصري
طلائع الجيش: سلبية مسحتي عمرو جمال وسيعود للتدريبات قريبا 5 ساعة | الدوري المصري
رئيس النجوم: كريم فؤاد يريد السير على خطى صلاح.. قد نراه في الدوري البرتغالي 5 ساعة | مصر
مرتضى: أناشد رئيس الوزراء بمراجعة أمر الدوري.. هيبة الدولة ليست لإرضاء الخطيب 5 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة تراجع فتحي عن اتفاقه مع بيراميدز.. وموقف تريبيل وموليكا 2 اسمه في القائمة السوداء.. منع أزارو من اللعب في السعودية مرة أخرى 3 فايلر يتحدث عن مصير صالح مع الأهلي 4 رسميا - الدوري يعود بلقاء الزمالك والمصري.. والقمة في 22 أغسطس
قد ينال إعجابك