الوصافة تُحسم في الجولة الأخيرة.. إنتر وأتالانتا يتفوقان على نابولي وبارما

تفوق إنتر على نابولي بثنائية دون مقابل في الجولة الـ 37 من الدوري الإيطالي، بينما افتتح أتالانتا بالفوز 2-1 على بارما.

والجولة الأخيرة لن تكون سهلة إذ سيحل إنتر ضيفا على أتالانتا في ختام الموسم لحسم صراع المركز الثاني خلف يوفنتوس.

فوز رفع رصيد إنتر إلى 79 نقطة في المركز الثاني، في حين وصل رصيد أتالاتنا عند 78 نقطة.

إنتر تقاسم التفوق مع نابولي هذا الموسم، إذ فاز في الدور الأول من الدوري بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما تأهل نابولي على حساب النيراتزوري لنهائي كأس إيطاليا الذي حمل كأسه أمام يوفنتوس.

فوز هو الثاني على التوالي في الدوري لإنتر عزز به تواجده في المركز الثاني بينما تلقى نابولي الخسارة الثانية في آخر 3 مباريات.

تقدم إنتر مبكرا بهدف دانيلي دي أمبروزيو في الدقيقة 11 من عمر اللقاء بعد عرضية من كريستيانو بيراجي.

هدف جاء من تسديدة أولى للفريق على شباك البارتينوبي، ليصبح إنتر أكثر فريق يسجل من أول تسديدة في المباراة هذا الموسم خلال 7 مباريات.

وفي الشوط الثاني سجل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز هدف تعزيز التقدم للأفاعي في الدقيقة 74 بمجهود فردي انتهى بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.

هدف هو الرابع للأرجنتيني من خارج منطقة الجزاء في الدوري الإيطالي هذا الموسم، والرابع عشر هذا الموسم.

وتوقف رصيد نابولي عند 59 نقطة في المركز السابع.

أتالاتنا فاز خارج قواعده على بارما بهدفين مقابل هدف، السويدي ديان كولوسفسكي تقدم لبارما في الدقيقة 43.

في الشوط الثاني قلب نيراتزوري بيرجامو النتيجة عبر الأوكراني روسلان مالينوفسكي في الدقيقة 70 والأرجنتيني أليخاندرو جوميز في الدقيقة 84.

وتوقف رصيد بارما عند 46 نقطة في المركز الـ 11.

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