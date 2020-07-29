حسين الشحات: عانيت كثيرا في بدايتي مع كرة القدم وفكرت في التدخين

الأربعاء، 29 يوليه 2020 - 00:16

كتب : FilGoal

حسين الشحات مع الأهلي أمام صن داونز

حكى حسين الشحات لاعب الأهلي الصعوبات التي واجهها في بداية مسيرته الكروية قبل الانتقال لصفوف مصر للمقاصة.

حسين الشحات

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال الشحات عبر قناة الأهلي: "بدأت في نادي مدينة نصر منذ كان عمري 4 سنوات إلى 18 سنة، وعندما نفوز كنت أحصل على 15 جنيها".

وأضاف "عملت بأكثر من مهنة كنت عامل في محطة بنزين وعامل ألومينتال وفي السنترال، وكان لزوج والدتي دور كبير وكان صاحب فضل عليّ وأصر أن استمر في كرة القدم".

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وتابع "دائما كنت أبلغ أمي أنني يوما ما سأكون لاعب كرة قدم وأسعدهم جميعا لتخطي تلك الفترة".

وأكمل "شعرت بالإحباط عندما وصلت 15 عاما وفكرت في شرب (السجاير) وإنهاء مشواري مع الكرة، لكن كرمني الله بالتوظيف في شركة الإنشاء والطرق ولعبت في دوري الشركات".

وواصل "حصلت على عرض من الأهلي والزمالك والاتحاد السكندري عندما كنت لاعبا في الشرقية للدخان، وكان وائل رياض أكثر من تواصل معي ولكن بعدها انضممت لصفوف المقاصة وبدأت مرحلة أخرى رائعة في مسيرتي الكروية".

نجم الأهلي تابع "لعبت في كل الأقسام في مصر وحصلت على تجربة احتراف ولعبت مع منتخب مصر الأول ومنتخب المحليين".

واستمر في تصريحاته "إيهاب جلال شاهد مقطع فيديو لأدائي في المباريات واقتنع بفكرة ضمني لمصر للمقاصة وكانت بداية فرصة حقيقية لي".

وأتم حديثه قائلا "عندما أجلس وأفكر في فترة بدايتي أبكي، أعتقد أنني مررت بفترة صعبة ولكن الحمد لله سعيد بما حققته وبما كرمني الله به الفترة الحالية".

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