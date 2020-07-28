رئيس النجوم: كريم فؤاد يريد السير على خطى صلاح.. قد نراه في الدوري البرتغالي

الثلاثاء، 28 يوليه 2020 - 23:05

كتب : FilGoal

كريم فؤاد

كشف محمد الطويلة رئيس نادي النجوم موقف كريم فؤاد لاعب الفريق المُعار إلى إنبي.

وقال الطويلة: "كريم فؤاد من نجريج وهي نفس قرية محمد صلاح، وملتزم لأبعد حد ممكن ومتفوق في التعليم وأنا مشفق عليه بسبب التقارير التي تُثأر حوله".

وأضاف عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" قائلا: "أحد كبار الأندية المصرية قدم عرضا لكنه لم يرتق للمفاوضات المباشرة مع نادي النجوم، اللاعب معار لـ إنبي في الوقت الحالي ويمكن أن تمتد إعارته لموسم آخر".

وواصل "هدفه حاليا هو الاحتراف والسير على خطى محمد صلاح".

وأكمل "لدينا شراكة جيدة مع بنفيكا البرتغالي، وقد نراه الموسم المقبل محترفا في البرتغال ليس في بنفيكا بل لأحد الأندية الأخرى بترشيح منهم".

وأردف "إنبي كان لهم الحق في شراء عقد اللاعب نهائيا قبل 31 مايو الماضي، وهو ما لم يحدث".

كريم فؤاد صاحب الـ21 عاما لعب مع إنبي في 12 مباراة خلال الموسم الجاري، بمجموع 1205 دقيقة.

وعن منصب المدير الفني للفريق "نحن حاليا في إجازة صيف وعندما نعود بعد أيام سنعلن عن كل شيء متعلق بالفريق".

وكان أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق قد أعلن اعتذاره عن "عدم تولي الإدارة الفنية" لنادي النجوم (طالع التفاصيل).

وقالت تقارير إن هناك خلافات مالية بين إدارة النجوم ومحمد صلاح مدرب الفريق، الذي أكد أنه مازال مدربا للفريق.

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