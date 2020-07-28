قائمة الإسماعيلي تضم 19 لاعبا لمواجهة المقاصة وديا

الثلاثاء، 28 يوليه 2020 - 22:48

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الرجاء

استقر الجهاز الفنى لـ الإسماعيلي على 19 لاعبا لخوض مباراة مصر للمقاصة المقرر إقامتها غدا الأربعاء.

الـ 18 لاعبا هم من خاضوا مباراة المقاصة السابقة وأضيف عليهم عمر الوحش للمواجهة المقبلة.

وتعد مواجهة المقاصة هى الثانية بين الفريقين خلال هذه الفتره كما أنها الرابعة فى سلسلة لقاءات الاسماعيلى الودية.

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الإسماعيلي تعادل مع أسوان 1-1 وخسر من نادي مصر بهدف مقابل وفاز على المقاصة 3-1.

ويتجه الجهاز الفنى للإسماعيلي إلى محاوله الاستقرار على القوام الأساسي للفريق بعد اختيار نفس المجموعه لخوض اللقاء الودى الرابع.

واللاعبون هم:

حراسة المرمى: محمد مجدي - محمد فوزي.

الدفاع: إبراهيم أبو اليزيد - محمد هاشم - محمد عمار - أحمد أيمن - محمود البدرى - محمد يوسف كماتشو - أسامه إبراهيم.

الوسط: عماد حمدى - محمد بيومي - عمر الوحش - محمد صادق - عبد الرحمن مجدي - بيكيتى سيلفا - مدحت فقوسة - أحمد مدبولي.

الهجوم: وجيه عبد الحكيم - محمد الشامى.

ومن المنتظر أن تخوض مجموعة اللاعبين الذين لم يتم اختيارهم لخوض اللقاء تدريب صباح الغد.

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