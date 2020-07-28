حسام أشرف: رباعي الفريق الأول أزال رهبة الشباب.. وكارتيرون طالبنا بالهدوء وعدم الخوف داخل الملعب

قال حسام أشرف لاعب الزمالك الشاب إنه نفذ كل ما طلبه منه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني.

حسام أشرف النادي : الزمالك الزمالك

حسام أشرف يواصل التألق بقميص الأبيض إذا سجل هدف التقدم في مواجهة طنطا الودية، وهو هدفه الثاني بعدما سجل في شباك وادي دجلة منذ أيام وديا أيضا.

وتحدث حسام عبر موقع الزمالك الرسمي: "أشارك في مركز المهاجم الصريح وكل مراكز الخط الأمامي كما يطلب مني كارتيرون".

وأضاف "كارتيرون طالبنا بالهدوء وعدم الخوف داخل الملعب كما أن النجوم الكبار دائما يتحدثون معنا، ويقدمون لنا دعما مستمرا بألا نخاف ونلعب بقوة وجرأة".

وعبر قناة أون تايم سبورتس 2 قال المهاجم الشاب: "ننفذ التعليمات ولذلك نظهر بشكل جيد، جنش وطارق حامد وأحمد السيد زيزو وفرجاني ساسي أزالوا الرهبة من اللاعبين الشباب".

وأردف "سعيد بالتسجيل للمباراة الثانية على التوالي، وطموحي المشاركة مع الزمالك في كل البطولات والظهور الأساسي في الفترة المقبلة".

وواصل "الاحتراف؟ أود اللعب في الدوري مع الزمالك وأصنع الفارق ومن ثم القرار متروك للإدارة، مثلي الأعلى محمد صلاح وكريستيانو رونالدو وأشجع برشلونة".

وأتم "كارتيرون يتعامل معنا مثلما يتعامل مع لاعبي الفريق الأول".

وانضم حسام للزمالك منذ 5 سنوات قادما من مركز شباب دمياط.

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