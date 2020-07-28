أحمد الشيخ: نستعد بقوة للدوري وإفريقيا هدفنا الأكبر

الثلاثاء، 28 يوليه 2020 - 22:11

كتب : FilGoal

أحمد الشيخ - الأهلي - سموحة

كشف أحمد الشيخ جناح فريق الأهلي عن استهداف لاعبي الفريق الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

أحمد الشيخ

النادي : الأهلي

الأهلي

ويلعب الأهلي أمام الوداد المغربي في نصف النهائي بشهر سبتمبر المقبل، بينما يلعب الزمالك أمام الرجاء.

وقال الشيخ في تصريحات للموقع الرسمي: "الفريق يسير بخطوات ثابتة، استعدادا لاستئناف مباريات الدوري وهو ما ظهر خلال المباراتين الوديتين".

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وتابع "فترة التوقف كانت كبيرة وهو ما استلزم خوض تدريبات قوية ومباريات في فترة زمنية قصيرة تماشيا مع سيناريو عودة الدوري وضغط المباريات".

وأضاف الشيخ "لاعبو الأهلي لديهم إصرار وعزيمة للعودة إلى المستوى الذي كان عليه الفريق قبل فترة التوقف الطويلة بسبب فيروس كورونا".

وأوضح الشيخ "الفريق مقبل على مرحلة صعبة، نظرا للارتباط بالمنافسة على بطولة الدوري بجانب مواجهتي الوداد في نصف النهائي".

وشدد "الجهاز الفني بقيادة ريني فايلر حريص على الاهتمام بكل صغيرة وكبيرة، حتى يتمكن الفريق من تحقيق الهدف الذي يسعى إليه بالفوز بالبطولتين".

وواصل الشيخ تصريحاته "المباريات الودية التي خضناها أمام سموحة والجونة شهدت الدفع بعدد كبير من اللاعبين وهو ما يعتبر رسالة من الجهاز الفني أن الجميع يمتلك فرصة للمشاركة وهو دافع كبير لنا من أجل الاجتهاد".

وبالحديث عن دوري أبطال إفريقيا قال الشيخ: "هذا هو الهدف الأكبر بالنسبة لنا، وفي ظل الأوضاع الراهنة ستكون مواجهات نصف النهائي صعبة".

وشدد "الفرق الأربعة التي تأهلت لنصف النهائي تضم عناصر مميزة ولديها طموح الفوز باللقب وهو ما يجعل المهمة صعبة على الجميع".

وأتم تصريحاته "أطالب جمهور الأهلي الاستمرار في دعمه ومساندته للجهاز الفني واللاعبين في تلك المرحلة الصعبة، وأتمنى أن يكون التوفيق حليفنا للاحتفال بلقبي الدوري وإفريقيا".

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