مشادات عنيفة ونهاية ودية الاتحاد وسموحة قبل وقتها الأصلي

الثلاثاء، 28 يوليه 2020 - 21:15

كتب : هاني العوضي

الهاني سليمان - سموحة - الأهلي - الدوري المصري

فاز سموحة على الاتحاد السكندري وديا اليوم الثلاثاء بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما استعدادا لاستئناف الدوري.

سجل هدفا سموحة ناصر ماهر وصلاح محسن من ركلة جزاء.

فيما جاء هدف الاتحاد الوحيد عن طريق محمد الصباحي وأهدر خالد قمر ركلة جزاء.

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كل ذلك كان عاديا لكن ما حدث في الدقيقة 85 لم يكن كذلك.

ففي ذلك الوقت كان الهاني سليمان حارس سموحة يستحوذ على الكرة وركض أحمد رفعت لاعب الاتحاد لاستخلاصها منه.

لكن تسبب حذاء رفعت في قطع سروال الهاني سليمان وأكمل طريقه حتى اصطدم في قدمه.

فقام الهاني سليمان ببدء مشادة وأسقط رفعت أرضا، وقام الأخير بالرد لتبدأ مشادات بين لاعبي الفريقين وسباب بينهما.

فما كان من طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد إلا طلب من حكم المباراة إنهائها في الدقيقة 85.

وقام الحكم بكتابة تقريره لما حدث وينوي رفعه للجنة المسابقات باتحاد الكرة.

وقال الهاني سليمان لـFilGoal.com: "ما حدث كان عصبية في الملعب واتصلت هاتفيا بعد المباراة بأحمد رفعت واعتذرت له".

وأتم "اعتذرنا لبعضنا البعض والخلاف انتهى بيننا".

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