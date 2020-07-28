سامي قمصان يعدد مكاسب الأهلي من ودية الجونة

يرى سامي قمصان المدرب المساعد في الجهاز الفني للأهلي أن الفوز على الجونة وديا حقق الكثير من المكاسب لفريقه.

وفاز الأهلي على الجونة بخماسية مقابل هدفين في آخر تجربة ودية استعدادا لعودة الدوري.

وقال قمصان عبر قناة الأهلي: "مباراة الجونة جيدة من الناحية الفنية والبدنية لتجهيز اللاعبين استعدادا لعودة الدوري".

وأضاف "كذلك استفدنا من المباراة تجهيز بعض اللاعبين الذين كانوا بعيدا عن المشاركة في الفترة الماضية مثل رمضان صبحي".

وأكمل "ريني فايلر المدير الفني للفريق يهتم كثيرا بالمباريات الودية لتقييم جميع اللاعبين بدنيا وفنيا".

وواصل "كذلك من مكاسب المباريات الودية ضد سموحة والجونة هو تنوع طرق تسجيل الأهداف من ضربات ثابتة أو من أطراف الملعب أو العمق، وأيضا تعدد اللاعبين المسجلين للأهداف".

وأتم تصريحاته "مواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بنظام الذهاب والعودة يمنحنا أفضلية لأننا سنلعب العودة على ملعبنا في القاهرة".

ويلعب الأهلي ضد إنبي يوم 9 أغسطس في المباراة المؤجلة من الجولة الـ15 للدوري المصري.

كذلك يواجه الأهلي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا شهر سبتمبر المقبل.

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