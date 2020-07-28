أمير مرتضى: مشاركة الناشئين؟ خطة متفق عليها.. و48 ساعة تفصلنا عن عودة أوناجم وبنشرقي

الثلاثاء، 28 يوليه 2020 - 19:58

كتب : FilGoal

لاعبو الزمالك يحتفلون بهدف أشرف بنشرقي في الترجي

قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك إن مشاركة اللاعبين الناشئين في المباريات هي خطة متفق عليها مع المدير الفني باتريس كارتيرون منذ شهرين.

وتحدث أمير مرتضى لقناة الزمالك عقب الفوز على طنطا وديا اليوم الثلاثاء بهدفين لهدف في ملعب برج العرب قائلا: "هذه خطة متفق عليها منذ شهرين".

وواصل "كارتيرون مدرب يتسم بالجرأة والنظام ويعرف أنسب وقت يعطي فيه الفرصة للناشئين وهذا ما يحدث حاليا".

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وعن اعتراض كارتيرون على إكمال الدوري قال: "سنخوض المسابقة ولكنه كان يسجل اعتراضه فقط لرؤيته أن هذا ليس أنسب قرار".

وأضاف "هو يرى أنه ليس من المنطقي أن يشارك فريق ما في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الجاري وربما يغيب الموسم المقبل، وأنه كان من الأفضل أن نبدأ الدوري بموسم جديد".

وعن موعد عودة محمد أوناجم وأشرف بنشرقي من المغرب أوضح "خلال 48 ساعة سيصلان لمصر".

وأتم "المشكلة أنه لا توجد رحلات مباشرة من المغرب إلى مصر والسفير المصري والسلطات المغربية تعاونا معنا بشكل مميز والآن نبحث عن رحلة طيران لينضما إلينا".

يذكر أن الزمالك سيخوض ودية جديدة غدا الأربعاء ضد طلائع الجيش في ملعب برج العرب.

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