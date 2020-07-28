نادر شوقي: لا توجد مراسلات رسمية من هدرسفيلد بخصوص رمضان صبحي.. مواجهة الأهلي مفيدة

الثلاثاء، 28 يوليه 2020 - 19:33

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - الأهلي أمام الجونة الودية

يرى نادر شوقي رئيس شركة (Eleven) التي تدير نادي الجونة أن مواجهة الأهلي مفيدة رغم الخسارة بخمسة أهداف مقابل هدفين.

رمضان صبحي

النادي : الأهلي

الأهلي

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز في وديته الثانية بخمسة أهداف مقابل هدفين أمام الجونة والتي أقيمت على ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وقال نادر شوقي لقناة أون تايم سبورتس: "مواجهة الأهلي الودية مفيدة لفريق الجونة رغم الخسارة".

أخبار متعلقة
مهرجان من الأهلي أمام الجونة.. الأحمر يفوز بخماسية وديا استعدادا للدوري التشكيل – رمضان وسليمان أساسيان لـ الأهلي ضد الجونة خبر في الجول – اجتماع على هامش ودية الأهلي والجونة بسبب صفقة رمضان مواعيد مباريات الثلاثاء 28 يوليو 2020 والقنوات الناقلة.. وديتان لـ الأهلي والزمالك

وتابع "تشعر أنها كانت مباراة رسمية وليست ودية وخرج الفريق باستفادة كبيرة بكل تأكيد".

وشدد "سيرتفع المستوى أكثر خلال الفترة المقبلة ونسعى للوصول لأفضل مستوى قبل منافسات الدوري".

وتطرق نادر شوقي للحديث عن مصير رمضان صبحي مع الأهلي كونه وكيل أعمال اللاعب.

وقال شوقي: "لا يوجد أي مراسلات رسمية من هدرسفيلد بخصوص مصير رمضان صبحي حتى الآن".

وأتم تصريحاته "كل ما يثار مجرد تقاريرتجتهد في الأمر لكن دون أي أحاديث رسمية".

وكانت شبكة سكاي سبورتس قد أفادت برفض هدرسفيلد تمديد إعارة اللاعب مع الأهلي على أن يعود بعد انتهاء تعاقده.

وكشف التقرير عن رغبة النادي الإنجليزي في بيع اللاعب دون إعارة الموسم المقبل.

طالع أيضا

تقرير تركي: بشيكتاش طلب من أرسنال تحمل نصف راتب النني ليبقى في تركيا

إصابة لاعب ريال مدريد بكورونا

مازيمبي يكشف تفاوض ليل رسميا لضم موليكا

إصابة كورونا جديدة في الإسماعيلي

مزايا وجوائز عديدة مع عودة فانتازي الدوري المصري

اجتماع في الأهلي لبحث مصير رمضان صبحي

الأهلي رمضان صبحي الجونة نادر شوقي
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير: هيدرسفيلد يبحث تحقيق ربحا من بيع رمضان صبحي دقيقة | أوروبا
محمد هاني: هدفنا الأكبر الفوز بإفريقيا.. جماهير الأهلي دائما ما تمنحنا الدافع للتألق 14 دقيقة | الدوري المصري
أمير مرتضى: مشاركة الناشئين؟ خطة متفق عليها.. و48 ساعة تفصلنا عن عودة أوناجم وبنشرقي 16 دقيقة | الدوري المصري
مصدر في الأهلي لـ في الجول: فايلر رفض إصلاح أرضية التتش بسبب ضغط المباريات 38 دقيقة | الدوري المصري
نادر شوقي: لا توجد مراسلات رسمية من هدرسفيلد بخصوص رمضان صبحي.. مواجهة الأهلي مفيدة 41 دقيقة | مصر
إصابة ياسر إبراهيم بالتواء شديد في الكاحل 54 دقيقة | الدوري المصري
مصطفى فتحي يقتل سلاح طنطا ويقود الزمالك للانتصار الثالث وديا 55 دقيقة | الدوري المصري
ماريانو دياز: أنا بخير تماما وآمل أن أعود قريبا 59 دقيقة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة تراجع فتحي عن اتفاقه مع بيراميدز.. وموقف تريبيل وموليكا 2 اسمه في القائمة السوداء.. منع أزارو من اللعب في السعودية مرة أخرى 3 فايلر يتحدث عن مصير صالح مع الأهلي 4 رسميا - الدوري يعود بلقاء الزمالك والمصري.. والقمة في 22 أغسطس
قد ينال إعجابك