نادر شوقي: لا توجد مراسلات رسمية من هدرسفيلد بخصوص رمضان صبحي.. مواجهة الأهلي مفيدة

يرى نادر شوقي رئيس شركة (Eleven) التي تدير نادي الجونة أن مواجهة الأهلي مفيدة رغم الخسارة بخمسة أهداف مقابل هدفين.

رمضان صبحي النادي : الأهلي الأهلي

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز في وديته الثانية بخمسة أهداف مقابل هدفين أمام الجونة والتي أقيمت على ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وقال نادر شوقي لقناة أون تايم سبورتس: "مواجهة الأهلي الودية مفيدة لفريق الجونة رغم الخسارة".

وتابع "تشعر أنها كانت مباراة رسمية وليست ودية وخرج الفريق باستفادة كبيرة بكل تأكيد".

وشدد "سيرتفع المستوى أكثر خلال الفترة المقبلة ونسعى للوصول لأفضل مستوى قبل منافسات الدوري".

وتطرق نادر شوقي للحديث عن مصير رمضان صبحي مع الأهلي كونه وكيل أعمال اللاعب.

وقال شوقي: "لا يوجد أي مراسلات رسمية من هدرسفيلد بخصوص مصير رمضان صبحي حتى الآن".

وأتم تصريحاته "كل ما يثار مجرد تقاريرتجتهد في الأمر لكن دون أي أحاديث رسمية".

وكانت شبكة سكاي سبورتس قد أفادت برفض هدرسفيلد تمديد إعارة اللاعب مع الأهلي على أن يعود بعد انتهاء تعاقده.

وكشف التقرير عن رغبة النادي الإنجليزي في بيع اللاعب دون إعارة الموسم المقبل.

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