ماريانو دياز: أنا بخير تماما وآمل أن أعود قريبا

طمأن ماريانو دياز مهاجم ريال مدريد جماهير الفريق عقب تأكد إصابته بـ فيروس كورونا.

ماريانو دياز النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وكشف النادي أن اللاعب منعزل الآن في منزله وفقا للإجراءات الاحترازية الخاصة بإصابة الأفراد بالفيروس والتي تحتم على المريض البقاء في حجر صحي لمدة 14 يوما على الأقل.

وطمأن اللاعب جماهير الملكي من الحجر الصحي قائلا عبر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي: "شكرا لرسائل دعمكم".

وتابع "أشعر أنني بخير تماما، أشكر الله".

وأضاف "عائلتي ومن هم بالقرب مني بخير أيضا، الآن أنا في منزلي متبعا إجراءات الحجر الصحي".

وأتم "آمل أن أعود قريبا ومن أجل أن أكون بجانب زملائي والفريق مجددا".

وسيغيب دياز عن مواجهة مانشستر سيتي في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، وتُجرى في السابع من أغسطس المقبل.

وشارك ماريانو في سبع مباريات مع ريال مدريد بالموسم الحالي وسجل هدفا وحيدا.

ويقضي اللاعب موسمه الثاني مع ريال مدريد منذ رحل عن ليون.

وتوج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني منذ أسابيع قليلة ويستعد للمواجهة المصيرية أمام سيتي وصيف الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا نجح رجال المدرب زين الدين زيدان في الإطاحة بفريق سيتيزينس سيواجهون يوفنتوس بطل إيطاليا أو ليون الفرنسي.

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