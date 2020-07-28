إصابة ياسر إبراهيم أمام الجونة

خرج ياسر إبراهيم مدافع الأهلي مصابا خلال مواجهة الجونة الودية.

ولعب الأهلي ضد الجونة وديا في ملعب مختار التتش في مقر النادي بالجزيرة، في ثاني تجاربه الودية استعدادا لعودة الدوري المصري.

وفي الدقيقة الأولى من الشوط الثاني وفي كرة عالية مع أحد لاعبي الجونة سقط ياسر إبراهيم بشكل خاطئ على قدمه.

ولم يستطع ياسر إبراهيم استكمال المباراة ليخرج ويشارك بدلا منه أيمن أشرف.

وكان ياسر إبراهيم سجل هدف الأهلي الثاني في المباراة بضربة رأسية رائعة بعد ركنية نفذها علي معلول.

ومن المنتظر أن يجري ياسر إبراهيم آشعة بعد المباراة للوقوف على مدى إصابته ومعرفة مدة غيابه عن الأهلي.

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