لاتسيو يسعى لضم ديفيد سيلفا

الثلاثاء، 28 يوليه 2020 - 18:07

كتب : FilGoal

ديفيد سيلفا

دخل لاتسيو الإيطالي في مفاوضات مع الإسباني ديفيد سيلفا لضمه عقب نهاية تعاقده مع مانشستر سيتي.

ديفيد سيلفا

النادي : مانشستر سيتي

لاتسيو

ووفقا لصحيفة "أس" الإسبانية فأن النسور الإيطالية أجرت مفاوضات مع اللاعب.

وفي المقابل قالت صحف إيطالية إن إيجلي تاري المدير الرياضي لـ لاتسيو اجتمع مع سيلفا على العشاء لإقناعه.

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سليفا البالغ 34 عاما سيرحل عن مانشستر سيتي بعد 10 مواسم ارتدى خلالها قميص الفريق الإنجليزي.

وساهم سيلفا هذا الموسم في 6 أهداف وصنع 11 هدفا في 38 مباراة هذا الموسم ولم ينته مشواره مع السيتيزينز إذ ينتظر مواجهة ريال مدريد في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وارتبط سيلفا أيضا بالانتقال لصفوف أهلي شباب دبي والنصر الإماراتي وكذلك إنتر ميامي الأمريكي.

ويأمل لاتسيو في تدعيم صفوفه للموسم المقبل عقب عودته للمشاركة في دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 12 عاما.

وقد يجاور سيلفا حال انضمامه الثلاثي الإسباني في العاصمة الإيطالية وهم لويس ألبرتو وجوني وباتريك.

سيلفا خاض بقميص سيتي 434 مباراة سجل 77 هدفا وصنع 140 في جميع المسابقات.

وتوج الإسباني بـ 13 لقبا من بينها 4 ألقاب للدوري الإنجليزي.

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