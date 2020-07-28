رئيس اللجنة الطبية لـ في الجول: 5 حالات في الإنتاج تحولت إلى سلبية.. هذه الخطوة المقبلة

الثلاثاء، 28 يوليه 2020 - 18:06

كتب : بسام أبو بكر

الإنتاج الحربي - الزمالك

كشف محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة عن تحول عينة خمسة أفراد من صفوف الإنتاج الحربي من إيجابية إلى سلبية.

وكان الإنتاج الحربي تلقى ضربة قوية بإصابة 18 فردا في صفوفه بفيروس كورونا.

وقال سلطان لـFilGoal.com: "أجرينا مسحة منذ عدة أيام للإنتاج الحربي وتحولت عينة خمسة أفراد من إيجابية إلى سلبية".

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وواصل "الآن يتبقى لنا 13 فردا وسنجري لهم مسحة جديدة الأسبوع المقبل".

وأتم "تم عزل من تحولت عيناتهم إلى سلبية عن هؤلاء الذين مازالوا يتلقوا العلاج".

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