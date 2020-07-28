رئيس اللجنة الطبية لـ في الجول: 5 حالات في الإنتاج تحولت إلى سلبية.. هذه الخطوة المقبلة

كشف محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة عن تحول عينة خمسة أفراد من صفوف الإنتاج الحربي من إيجابية إلى سلبية.

وكان الإنتاج الحربي تلقى ضربة قوية بإصابة 18 فردا في صفوفه بفيروس كورونا.

وقال سلطان لـFilGoal.com: "أجرينا مسحة منذ عدة أيام للإنتاج الحربي وتحولت عينة خمسة أفراد من إيجابية إلى سلبية".

وواصل "الآن يتبقى لنا 13 فردا وسنجري لهم مسحة جديدة الأسبوع المقبل".

وأتم "تم عزل من تحولت عيناتهم إلى سلبية عن هؤلاء الذين مازالوا يتلقوا العلاج".

طالع أيضا

تقرير تركي: بيشكتاش طلب من أرسنال تحمل نصف راتب النني ليبقى في تركيا

إصابة لاعب ريال مدريد بكورونا

مازيمبي يكشف تفاوض ليل رسميا لضم موليكا

إصابة كورونا جديدة في الإسماعيلي

مزايا وجوائز عديدة مع عودة فانتازي الدوري المصري

اجتماع في الأهلي لبحث مصير رمضان صبحي