المقاصة يواجه الإسماعيلي وديا الأربعاء.. وسلبية مسحة كورونا

يخوض فريق مصر للمقاصة مباراة ودية أمام الإسماعيلي في الخامسة مساء غد الأربعاء.

ويواصل الفريقان استعداداتهما لاستئناف مسابقة الدوري المقرر لها يوم 6 أغسطس المقبل.

ويختتم مصر للمقاصة معسكره المغلق والمقام حاليا في الإسماعيلية غدا الأربعاء بمواجهة الإسماعيلي.

وكان المقاصة قد أدى سلسلة من المباريات الودية بدأها بمواجهة فريقي طلائع الجيش وبيراميدز.

كما خاض الفريق مباراتين وديتين على هامش معسكر الإسماعيلية أمام نادي مصر والإسماعيلي.

وكشف وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة أن نتيجة المسحة الطبية الخامسة للكشف عن فيروس كورونا جاءت سلبية لكل اللاعبين والجهاز الفني والإداري.

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