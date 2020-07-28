سكاي تكشف تفاصيل تعاقد نابولي مع أوسيمين

يقترب نابولي الإيطالي من الإعلان عن إتمام التعاقد مع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين قادما من ليل الفرنسي.

ووفقا للصحفي الإيطالي جانليوكا دي ماريزيو وشبكة سكاي سبورت الإيطالية فأن الصفقة ستتم مقابل 50 مليون يورو بالإضافة إلى الحارس اليوناني أورستيس كارنيزس.

وكانت تقارير فرنسية قد قالت إن الصفقة ستكلف النادي الجنوبي 81 مليون يورو متضمنة راتبه لمدة 5 مواسم.

وأجرى أوسيمين فحصا طبيا في العاصمة الإيطالية روما الأسبوع الماضي ووقع على العقود في انتظار الإعلان الرسمي عقب إنهاء كافة التفاصيل مع وكيله.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة اليوم أو غدا.

انضمام النيجيري لصفوف البارتينوبي يفتح الباب لرحيل البولندي أركاديوش ميليك والذي ارتبط مؤخرا بالانتقال لـ يوفنتوس للعب تحت قيادة ماوريسيو ساري مجددا.

النيجيري البالغ 21 عاما سجل الموسم الحالي بقميص فريقه 18 هدفا في 38 مباراة بجميع المسابقات.

أوسيمين انضم لليل قادما من شارلوا الموسم الماضي مقابل 14 مليون يورو.

ومع المنتخب النيجيري خاض 8 مباريات وسجل 4 أهداف، وخاض 45 دقيقة فقط في كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي أقيمت في مصر.

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