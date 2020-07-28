كلوزه يبدأ دروسه مع ليفاندوفسكي

درس خصوصي من ميروسلاف كلوزه لـ روبرت ليفاندوفسكي في ظهوره الأول بتدريبات بايرن ميونيخ.

روبرت ليفاندوفسكي النادي : بايرن ميونيخ بايرن ميونيخ

ظهر ميروسلاف كلوزه أسطورة الكرة الألمانية لأول مرة في ملعب بايرن ميونيخ في دوره الجديد كمساعد للمدرب هانز فليك.

وقال كلوزة في تصريحات أبرزها موقع النادي: "لم أستطع الانتظار للعودة إلى الملعب بأسرع ما يمكن".

وأضاف "أخبرت المدرب بأنني أريد أن أكون قادراً على التواصل مع اللاعبين".

وحرص البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن على الاجتماع بالهداف التاريخي لكأس العالم وحصل منه على بعض النصائح.

وعلق كلوزه ذلك بقوله "أعتقد أن تركيزي سيكون أكثر على المهاجمين، سنحدد ذلك قريبا مع هانز فليك".

كلوزه الذي سبق له ارتداء قميص البافاري خلال الفترة من عام 2007 إلى 2011 تولى تدريب فريق دون 17 عاما لمدة عامين.

وفي يونيو الماضي حصل بطل مونديال 2014 على الرخصة التدريبية A.

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