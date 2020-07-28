بسبب "عدم المصداقية".. عبد الملك يعتذر عن عدم العمل في النجوم

أعلن أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق اعتذاره عن "عدم تولي الإدارة الفنية" لنادي النجوم.

وقال عبد الملك عبر تويتر: "في جلسة مع رئيس نادي النجوم بحضور (مساعدي) عبد السلام نجاح و(وكيلي) أحمد عثمان (بلية) تم الاتفاق على تولي الادارة الفنية للفريق في الـ ٥ مباريات المتبقية للموسم الجاري وعلى أن يتم استدعاء مدير فني أجنبي من الموسم الجديد"

وأضاف عبد الملك "‫فوجئت بأن المدير الفني الأجنبي قد يكون موجودا من الموسم الحالي على حد قول رئيس النادي (محمد الطويلة) وهو أمر مرفوض بالنسبة لي بعد الاتفاق وتغيير الكلام وبعد كلام رئيس النادي في الإعلام وعدم المصداقية بخصوص الاتفاق".

‫وأكمل "فوجئت أيضا بوجود محمد صلاح ولم تتم اقالته وإشارته إلى أنه سيكون موجودا في اول تدريب للفريق لاثبات حقه القانوني وهذا شيء مرفوض بالنسبة لي أن أكون موجودا أو أدخل في مهاترات في بداية حياتي التدريبية وخصوصاً مع (كابتني) محمد صلاح".

‫وأتم "لذلك قررت الاعتذار عن العمل مع نادي النجوم و إن شاء الله انتظرونا في مكان مميز وشكرا".

أعلن محمد الطويلة رئيس النجوم أن لاعب حرس الحدود والزمالك السابق سيشغل منصب المدرب العام في الفريق.

وقال الطويلة لـFilGoal.com:"سيشغل المنصب مع أي جهاز فني، وسيقوم بأعمال المدير الفني في حال تغيب المدرب لأي سبب".

وأضاف "لا يوجد جديد فيما يخص محمد صلاح مدرب الفريق لأننا في أجازة حاليا وسنعود للتدريبات منتصف الشهر المقبل".

وقالت تقارير إن هناك خلافات مالية بين إدارة النجوم ومحمد صلاح مدرب الفريق، الذي أكد أنه مازال مدربا للفريق.

وعمل عيد (40 عاما) مديرا للكرة في النجوم الموسم الماضي وقاد الفريق فنيا ضد الزرقا.

وكتب عيد عبر حسابه في تويتر مسبقا إنه سيتولى القيادة الفنية للنجوم، قبل أن ينفي الطويلة هذا الأمر.

ولعب عيد لأسوان وغزل المحلة وطلائع الجيش والمصري ووادي دجلة والجونة قبل أن يعلق حذاءه في صيف 2019.

وشارك في 51 مباراة مع الفراعنة وسجل 9 أهداف وتوج بكأس إفريقيا مرتين وكان ضمن قائمة مصر في كأس القارات 2009.

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