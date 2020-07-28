التشكيل - شيكابالا يقود الزمالك أمام طنطا وجنش أساسي

الثلاثاء، 28 يوليه 2020 - 16:10

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - وادي دجلة

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك تشكيلته لمباراة اليوم الودية أمام طنطا استعدادا لاستئناف الدوري المصري الممتاز.

ويخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

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الدفاع: محمد عبد السلام - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة

وسط الملعب: محمد حسن - إمام عاشور - كريم بامبو - محمد عنتر - محمود عبد الرازق "شيكابالا"

الهجوم: عمر السعيد

والمباراة هي الودية الرابعة للزمالك استعدادا للدوري بعد فوزه بنتيجة 5-1 على سموحة و4-صفر على وادي دجلة والخسارة أمام بيراميدز بهدف.

ويلعب وديا يوم الأربعاء ضد طلائع الجيش.

ويستأنف الزمالك مبارياته في الدوري بمواجهة المصري في 6 أغسطس المقبل ثم يلعب ضد مضيفه الاتحاد بعد أربعة أيام.

ثم يواجه مصر المقاصة ونادي مصر قبل صدامه أمام الأهلي في مباراة القمة في 22 أغسطس.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في ترتيب الدوري ورصيده 31 نقطة بعد خوض 16 مباراة.

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