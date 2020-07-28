بايرن: إلغاء الكرة الذهبية ليس عادلا.. لربما فاز بها ليفاندوفسكي

الثلاثاء، 28 يوليه 2020 - 11:05

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - بايرن ميونيخ - فيردر بريمن - الدوري الألماني

أبدى كارل هاينز رومينيجه رئيس بايرن ميونيخ ونجمه السابق حزنه من قرار مجلة فرانس فوتبول بحجب جائزة الكرة الذهبية لعام 2020.

ويرى رومينيجه أن روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن لربما توج بالجائزة التي تمنح سنويا لأفضل لاعب كرة قدم في العالم.

وقال رومينيجه في تصريحات صحفية:"أعتقد أن ليفاندوفسكي يلعب موسما رائعا، ربما الأفضل في مسيرته. لسوء الحظ، فرانس فوتبول حجبت الجائزة، لسنا سعداء بذلك، في النهاية، قرار غير عادل، ليس فقط لبايرن بل لليفاندوفسكي أيضا، ربما فاز بالجائزة".

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واستمر "أعتقد أنه مهم جدا في موسم كهذا، باستثناء الدوري الفرنسي، اكتمل لنهايته، أن تمنح الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم. في هذه الظروف لربما كانت لليفاندوفسكي فرصة جيدة للفوز بالجائزة لأول مرة في مسيرته".

وجاء قرار فرانس فوتبول بعد توقف كرة القدم حول العالم لعدة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.

واكتملت بطولات الدوري الكبرى في أوروبا عدا الدوري الفرنسي، لذلك لا يرى رومينيجه سببا لقرار فرانس فوتبول.

وتألق ليفاندوفسكي ليتوج بثنائية الدوري والكأس مع بايرن وسجل 51 هدفا وأرسل 6 تمريرات حاسمة في 43 مباراة شارك بها في الموسم الحالي.

ويستعد ليفاندوفسكي ورفاقه لمواجهة ضيفهم تشيلسي الشهر المقبل في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وحقق بايرن أسبقية ممتازة في لندن بالفوز بنتيجة 3-صفر.

وإذا تخطى بايرن فريق تشيلسي سيواجه برشلونة أو نابولي في الدور ربع النهائي.

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