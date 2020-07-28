الإنتاج: حالة مختار مستقرة.. وبريطانيا لم تعرف سبب إصابة رئيس وزرائها بكورونا

أعلن خالد مهدي مدير الكرة في الإنتاج الحربي أن حالة مختار مختار المدير الفني للفريق مستقرة، بعد أن تم تشخيصه ضمن 18 حالة إيجابية ضمن الفريق.

وقال مهدي عبر برنامج "صباحك بيضحك" على إذاعة أون سبورت: "لدينا مسحة جديدة اليوم الثلاثاء للاطمئنان على الجميع فيما يتعلق بحالات كورونا، خاصة بعد أن ثبت تحول 5 عينات من إيجابية إلى سلبية داخل صفوف الفريق، على أن تظهر نتائج العينة الجديدة غدا الخميس".

وأكمل مهدي: "الفريق واصل تدريباته يوم السبت الماضي بعدد قليل من اللاعبين الذين لم يتعرضوا للإصابة بالفيروس، وانضم إليهم مؤخرا اللاعبون الذين تحولت نتائج عيناتهم من إيجابية إلى سلبية".

وعن مختار قال مهدي: "أتواصل يوميا مع مختار وحالته مستقرة ومطمئنة، لكننا بالطبع نتمنى عودته سريعا لقيادة التدريبات لأن غياب المدير الفني يؤثر سلبا على استعدادات الفريق".

وشدد مدير الكرة بالإنتاج الحربي على أن الفريق لا يفكر في أي مباريات ودية حاليا قبل الاطمئنان على باقي الحالات المصابة وظهور نتائج العينة الجديدة، مؤكدا أن نادي الإنتاج الحربي يتمنى من اتحاد الكرة مراعاة ظروفه فيما يتعلق بعدم قدرته على خوض ولو ودية واحدة حتى الآن ، وأن يتم وضع ذلك في الاعتبار وتأجيل المباراة الأولى للفريق في الدوري ، والمقرر لها 8 أغسطس المقبل أمام نادي مصر.

وعن سبب ظهور هذا العدد الكبير من حالات الإصابة بكورونا داخل صفوف الفريق أتم مهدي: "لو كان العالم عرف سبب إصابة رئيس وزراء بريطانيا كنا نستطيع أن نعرف سبب ظهور هذا الكم من الإصابات داخل صفوفنا، أؤكد على أننا كنا ملتزمون بكافة الإجراءات الاحترازية والتعليمات ولا نعرف كيف حدث ذلك".

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