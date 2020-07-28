جارديان: تشيلسي يتوقع رحيل ويليان إلى أرسنال

الثلاثاء، 28 يوليه 2020 - 10:33

كتب : FilGoal

ويليان - تشيلسي

قالت صحيفة جارديان الإنجليزية إن تشيلسي يتوقع رحيل لاعبه ويليان إلى الجار اللندني أرسنال مع بداية الموسم الجديد.

ويليان

النادي : تشيلسي

وسيكون ويليان البرازيلي (31 عاما) لاعبا حرا بنهاية شهر أغسطس المقبل.

ولم يجدد اللاعب عقده مع تشيلسي حتى الآن.

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وصرح اللاعب من قبل بأنه قد ينتقل إلى فريق منافس لتشيلسي.

وشارك ويليان في 47 بالموسم الحالي مع تشيلسي وسجل 11 هدفا وأرسل 9 تمريرات حاسمة.

ويلعب ويليان في تشيلسي منذ 2013 وتوج مع الفريق بخمسة ألقاب.

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