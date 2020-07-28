جارديان: تشيلسي يتوقع رحيل ويليان إلى أرسنال

قالت صحيفة جارديان الإنجليزية إن تشيلسي يتوقع رحيل لاعبه ويليان إلى الجار اللندني أرسنال مع بداية الموسم الجديد.

ويليان النادي : تشيلسي

وسيكون ويليان البرازيلي (31 عاما) لاعبا حرا بنهاية شهر أغسطس المقبل.

ولم يجدد اللاعب عقده مع تشيلسي حتى الآن.

وصرح اللاعب من قبل بأنه قد ينتقل إلى فريق منافس لتشيلسي.

وشارك ويليان في 47 بالموسم الحالي مع تشيلسي وسجل 11 هدفا وأرسل 9 تمريرات حاسمة.

ويلعب ويليان في تشيلسي منذ 2013 وتوج مع الفريق بخمسة ألقاب.

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