29 ألفا يحضرون جمعية الزمالك العمومية.. وتفويض مجلس الإدارة في مناقشة جدول الأعمال

الثلاثاء، 28 يوليه 2020 - 10:18

كتب : أحمد شوقي صلاح

مرتضى منصور - الزمالك - مازيمبي

أعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية لنادي الزمالك والتي أقيمت على مدار اليومين الماضيين عن حضور نحو 29 الفا و749 عضوا ممن لهم حق التصويت، قاموا بالتسجيل في العمومية وتم الاتفاق على الميزانية الخاصة بالنادي.

كما أعلنت اللجنة حسب الموقع الرسمي للزمالك، عن وجود نحو 736 صوتا باطلا.

وكذلك أوضحت اللجنة أن الأصوات الصحيحة كانت 29 ألفا و13 صوتا، بينما يبلغ عدد الأصوات الصحيحة نحو 22 ألفا و52 صوتا هم الموافقون على الجمعية العمومية والحساب الختامي.

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بينما جاء نحو 6961 صوتا رافضين للجمعية العمومية.

وبناء على هذه الأرقام فقد تم تفويض مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور في مناقشة كل بنود جدول الأعمال ما عدا الميزانية.

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