الشناوي والسولية: نتمنى مواجهة الزمالك في نهائي إفريقيا
الثلاثاء، 28 يوليه 2020 - 00:46
كتب : FilGoal
تمنى ثنائي الأهلي عمرو السولية وحارس المرمى محمد الشناوي مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
عمرو السولية
النادي : الأهلي
محمد الشناوي
النادي : الأهلي
وقال السولية عبر قناة الأهلي: "نتمنى مواجهة الزمالك في نهائي دوري الأبطال ليكون النهائي مصريا خالصا".
وأضاف الشناوي: "مواجهة نصف النهائي أمام الوداد ستكون صعبة للغاية لأن الوداد من الفرق القوية ويدربه خوان كارلوس جاريدو الذي يعرف الأهلي جيدا".
وأتم "جاريدو واجهنا قبل ذلك عندما كان مدربا للنجم الساحلي وهو يعنف اللاعبين للعب ضد الأهلي بعنف وحدث معنا ذلك في تونس".
ويلعب الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الوداد المغربي، ويواجه الزمالك نظيره الرجاء المغربي.
ويلعب الأهلي ضد إنبي يوم 9 أغسطس المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة الـ15 للدوري المصري.
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