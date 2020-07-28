الشناوي: نتيجة مسحة حمدي فتحي جاءت سلبية

كشف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي عن نتيجة المسحة الطبية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا لحمدي فتحي زميله في الفريق.

حمدي فتحي النادي : الأهلي الأهلي

وأعلن الأهلي إصابة حمدي فتحي بفيروس كورونا يوم الجمعة الماضي.

وقال الشناوي عبر قناة الأهلي: "نتيجة المسحة الطبية التي أجراها حمدي فتحي يوم السبت جاءت سلبية".

وأضاف "اللاعب خضع لمسحة طبية ثانية أمس الأحد وننتظر نتيجتها اليوم الإثنين".

وأتم تصريحاته "حمدي فتحي حالته جيدة في الوقت الحالي وننتظر تعافيه بشكل تام والعودة للتدريبات الجماعية مرة أخرى".

ومنح الأهلي حمدي فتحي راحة سلبية من التدريب لما بعد نهاية عيد الأضحى المبارك.

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