الشناوي: نصف نهائي إفريقيا أفضل لـ الأهلي بنظام الذهاب والعودة.. والدوري لم يحسم بعد

الثلاثاء، 28 يوليه 2020 - 00:30

كتب : FilGoal

محمد الشناوي - الأهلي - سموحة

يرى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي أن إقامة مباراة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بنظام الذهاب والعودة أفضل بالنسبة لفريقه.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال الشناوي عبر قناة الأهلي: "بالنسبة لي إقامة نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب أفضل من المباراة الواحدة".

وأضاف "الذهاب خارج ملعبنا والإياب سيكون في ملعبنا، وإذا لا قدر الله حدث أمرا ما فتمتلك وقتها فرصة للتعويض".

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وأكمل "ومن هنا فنظام الذهاب والإياب أفضل بالنسبة لنا".

وأتم تصريحاته: "الدوري لا يزال في الملعب وبالنسبة لنا حسم اللقب عندما يكون بشكل رسمي، نحن نركز خطوة بخطوة ومباراة بمباراة ولا نفكر حاليا أننا حسمنا اللقب لصالحنا".

ويلعب الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الوداد المغربي، على أن تقام مباراة الذهاب في الدار البيضاء والعودة في القاهرة.

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