السولية: فايلر يطلب من كل اللاعبين الهجوم.. ونركز حاليا على مواجهة إنبي

شرح عمرو السولية لاعب وسط الأهلي أسباب تطور مستواه في الجانب الهجومي هذا الموسم تحت قيادة المدير الفني ريني فايلر.

عمرو السولية النادي : الأهلي الأهلي

وقال السولية عبر قناة الأهلي: "فايلر منذ اليوم الأول له وهو يطلب من كل اللاعبين للمشاركة في الهجوم مع الحفاظ على دور كل لاعب الدفاعي".

وأضاف "لا يوجد لاعب في الفريق يؤدي دورا واحدا فقط، لذلك بدأت العمل على زيادة الجانب الهجومي من أجل تسجيل وصناعة الأهداف".

وواصل "نركز في الفترة الحالية على مواجهة إنبي في الدوري ونرغب في استئناف المسابقة بنفس الطريقة التي أنهينا بها المباريات قبل التوقف".

وتابع "إذا فكرنا أن الفريق حسم لقب الدوري فلن نحقق أي شيء، الموسم الماضي كنا بعيدا عن الصدارة والزمالك وقتها اعتقد أنه فاز باللقب، ولكن اجتهدنا وحققنا اللقب في النهاية".

وأتم تصريحاته "نريد السير بخطى ثابتة لتحقيق لقب الدوري وتكون المباريات كإعداد قوي لنا قبل إفريقيا".

ويلعب الأهلي ضد إنبي يوم 9 أغسطس المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة الـ15 للدوري المصري.

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