ميدو: مارتن يول أخبرني أن بيرباتوف "ملط".. فعدت لـ توتنام لأجده تحوّل إلى كرويف

استرجع أحمد حسام ميدو نجم مصر والزمالك السابق، كواليس انتقاله النهائي من روما إلى توتنام هوتسبير.

ميدو لعب معارا من روما إلى توتنام موسم 2005\2006، قبل أن ينتقل بشكل نهائي في الصيف التالي إلى النادي الإنجليزي.

وقال ميدو عبر قناة النهار: "بعد موسمي مع توتنام، عدت إلى روما وخسرنا أول مباراة في السوبر الإيطالي أمام إنتر ميلان بنتيجة 3-4".

وأضاف: "دخلت في مشاجرة كبيرة للغاية في سان سيرو مع مسؤولة بنادي روما".

وتابع: "مارتن يول (مدرب توتنام) هاتفني وقال لي إنه ارتكب خطأ كبيرا بانتداب ديميتار بيرباتوف وإنه (ملط) وإني سألعب على حسابه بسهولة".

وواصل: "بمجرد عودتي إلى توتنام، تحوّل بيرباتوف إلى كرويف، وبات يفعل أشياءً غريبة في التدريب ويراوغ اللاعبين".

وأتم مازحا: "توتنام وضع سنتها بندا في عقدي أنني لو تخطى وزني 95 كيلوجرام، سأدفع 10 آلاف جنيه استرليني عن كل كيلو، وكان ذلك الموسم الوحيد الذي لم يزد فيه وزني".

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