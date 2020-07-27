حرس الحدود: سلبية عينات المسحة الأخيرة.. وطلائع الجيش اعتذر عن ودية الثلاثاء

كشف محمد حليم المدير الفني لفريق حرس الحدود عن سلبية عينات المسحة الأخيرة لفيروس كورونا.

واعتذر طلائع الجيش عن المباراة الودية التي كان مقررا لها غدا الثلاثاء أمام حرس الحدود.

وقال حليم لقناة أون تايم سبورتس 2: "غاب عنا لفترة 7 لاعبين بسبب إصابتهم بفيروس كورونا لكن عادوا جميعا الحمد لله وأخرهم كان أمس الأحد".

وكشف "أخر مسحة أجريناها كانت السبت الماضي ونتيجتها ظهرت وهي سلبية بالكامل".

وأضاف حليم "هناك من شارك في المباريات الودية وظهروا بشكل جيد ونستكمل استعداداتنا الفترة المقبلة".

وعن مواجهات الدوري قال: "نلعب مباراتنا الأولى أمام المصري وهي مباراة صعبة جدا أمام مدرب كبير مثل طارق العشري يعرف كل شيء عن حرس الحدود".

وتابع "لعبنا أمام طلائع الجيش أمس الأحد ولكن اعتذروا عن الودية الثانية والتي كان مقررا لها غدا الثلاثاء مما وضعنا في مأزق".

وأتم تصريحاته"سنلعب مباراة (تراي ماتش) غدا وتقام مباراة ودية الأربعاء ونختتم المباريات الودية بمواجهة الاتحاد السكندري 4 أغسطس".

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