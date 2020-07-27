المشرف العام بالمقاولون: إيجابية عينة لاعب بـ كورونا.. غرامة مالية على أي مصاب بالفيروس

كشف محمد عادل المشرف العام بالمقاولون العرب عن إيجابية عينة لاعب واحد بفيروس كورونا.

وشدد المشرف العام على الكرة بالمقاولون العرب عن اتخاذ قرار بعقوبة مالية قدرها 50 ألف جنيه على أي لاعب يصاب بفيروس كورونا بسبب عدم التزامه بالإجراءات الاحترازية.

وقال محمد عادل عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "ظهرت نتيجة المسحة الأخيرة وأثبتت إيجابية عينة واحدة لأحد اللاعبين وكالعادة بدون أعراض".

وكشف "قررنا توقيع عقوبة مالية قدرها 50 ألف جنيه على من لا يلتزم ويصاب بكورونا في الفترة المقبلة".

وأضاف "إصابة أي لاعب تعني أنه لم يعقم نفسه بشكل جيد أو جلس في تجمعات وهذا يعني عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية".

واتجه عادل للحديث عن تصريحات فاروق جعفر المثيرة للجدل قائلا: "لا أجد أي مبرر لتلك التصريحات، ولم يحدث أن شاهدت قائد فريق يجلس مع حكم مباراة".

وتابع "أنا (محروق) بسبب تلك التصريحات ليس من أجل المقاولون ولكن لتاريخ مصر بالكامل، حتى الآن الصحف المغربية والتونسية تتحدث في الأمر".

وشدد "هذا الأمر لم يحدث أبدا، وتحدث عن نفسك فقط وليس المقاولون أو الإسماعيلي أو أي نادي أخر، يجب التحقيق فيما قاله لأنها تصريحات كارثية".

وأتم تصريحاته "اعتذار فاروق جعفر غير مبرر ومخالف لما قاله ويسئ للكرة المصرية بالكامل".

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