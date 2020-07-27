المشرف العام بالمقاولون: إيجابية عينة لاعب بـ كورونا.. غرامة مالية على أي مصاب بالفيروس

الإثنين، 27 يوليه 2020 - 23:08

كتب : FilGoal

عماد النحاس ومحمد عادل في جهاز المقاولون العرب

كشف محمد عادل المشرف العام بالمقاولون العرب عن إيجابية عينة لاعب واحد بفيروس كورونا.

وشدد المشرف العام على الكرة بالمقاولون العرب عن اتخاذ قرار بعقوبة مالية قدرها 50 ألف جنيه على أي لاعب يصاب بفيروس كورونا بسبب عدم التزامه بالإجراءات الاحترازية.

وقال محمد عادل عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "ظهرت نتيجة المسحة الأخيرة وأثبتت إيجابية عينة واحدة لأحد اللاعبين وكالعادة بدون أعراض".

أخبار متعلقة
المقاولون: طاهر يبذل كل جهده معنا قبل الانتقال لـ الأهلي.. وسيكون هداف الأحمر الموسم المقبل تأجيل ودية أسوان والمقاولون العرب بقرار من اللجنة الطبية الأهلي يعلن توصله لاتفاق مع المقاولون على صفقة طاهر.. وخطوة متبقية مدرب المقاولون: الأولوية للأموال عن استبدال اللاعبين في صفقة طاهر مع الأهلي

وكشف "قررنا توقيع عقوبة مالية قدرها 50 ألف جنيه على من لا يلتزم ويصاب بكورونا في الفترة المقبلة".

وأضاف "إصابة أي لاعب تعني أنه لم يعقم نفسه بشكل جيد أو جلس في تجمعات وهذا يعني عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية".

واتجه عادل للحديث عن تصريحات فاروق جعفر المثيرة للجدل قائلا: "لا أجد أي مبرر لتلك التصريحات، ولم يحدث أن شاهدت قائد فريق يجلس مع حكم مباراة".

وتابع "أنا (محروق) بسبب تلك التصريحات ليس من أجل المقاولون ولكن لتاريخ مصر بالكامل، حتى الآن الصحف المغربية والتونسية تتحدث في الأمر".

وشدد "هذا الأمر لم يحدث أبدا، وتحدث عن نفسك فقط وليس المقاولون أو الإسماعيلي أو أي نادي أخر، يجب التحقيق فيما قاله لأنها تصريحات كارثية".

وأتم تصريحاته "اعتذار فاروق جعفر غير مبرر ومخالف لما قاله ويسئ للكرة المصرية بالكامل".

طالع أيضا

جديد موقف حمدي فتحي بعد إصابة كورونا

ضربة موجعة لـ سان جيرمان بسبب مبابي

صفقة جديدة على أعتاب تشيلسي

الأهلي يقترب من لاعب الترجي

أول تحرك من الشناوي بعد قرار عقوبته

المقاولون فيروس كورونا فاروق جعفر
نرشح لكم
أخر الأخبار
هدفان ولا أروع ينصران فولام على كارديف في ملحق الصعود الإنجليزي 2 دقيقة | أوروبا
فايلر: مستقبل صالح مع الأهلي؟ لا أحب الحديث بشكل فردي عن لاعب بعينه 4 دقيقة | الدوري المصري
فايلر: مواجهة الوداد ستكون صعبة للغاية.. وكنت أتمنى استئناف الدوري مبكرا 14 دقيقة | الدوري المصري
فايلر: النقطة السلبية في كرة القدم المصرية هي تحرك اللاعبين دون كرة 22 دقيقة | الدوري المصري
المشرف العام بالمقاولون: إيجابية عينة لاعب بـ كورونا.. غرامة مالية على أي مصاب بالفيروس 27 دقيقة | الدوري المصري
العشري لـ في الجول: قدمنا أداء جيدا في ودية الجيش الثالثة.. نستعد للزمالك بمواجهة بيراميدز 48 دقيقة | الدوري المصري
الخامس.. ألميريا يعيّن مساعد فيريرا السابق لقيادة الفريق في الملحق الحاسم ساعة | أوروبا
في الجول يكشف - هل تحرك أودينيزي لضم رمضان.. وموقف رفض هدرسفيلد طلب الأهلي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة تراجع فتحي عن اتفاقه مع بيراميدز.. وموقف تريبيل وموليكا 2 اسمه في القائمة السوداء.. منع أزارو من اللعب في السعودية مرة أخرى 3 رسميا - الدوري يعود بلقاء الزمالك والمصري.. والقمة في 22 أغسطس 4 إبراهيم حسن يوجه رسالة لـ فاروق جعفر بعد تصريحات "مجاملة" مصر
قد ينال إعجابك