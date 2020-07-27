الخامس.. ألميريا يعيّن مساعد فيريرا السابق لقيادة الفريق في الملحق الحاسم

أعلن نادي ألميريا الإسباني، عن التعاقد مع البرتغالي جوزيه مانويل جوميس لتدريب الفريق.

ووقّع جوميس على عقد مع ألميريا حتى نهاية الموسم المقبل.

ويبدأ جوميس مهمته المصيرية بمواجهة جيرونا في نصف نهائي ملحق الصعود للدوري الإسباني الممتاز، مواجهة لم يتحدد موعدها بعد.

وسبق لـ جوميس (48 عاما) العمل كمساعد لمواطنه المخضرم جيسوالدو فيريرا لمدة 4 سنوات في أندية بورتو، ومالاجا، وباناثينايكوس.

كما درّب جوميس في منطقة الخليج، وقاد نادي التعاون السعودي في ولايتين، كما توج بكأس السوبر السعودي مع الأهلي، وعمل كمدرب لـ بني ياس الإماراتي.

ويعد جوميس المدرب الخامس لـ ألميريا منذ مطلع الموسم.

البداية كانت مع أوسكار فيرنانديز الذي تولى تدريب الفريق مطلع يوليو الماضي، لكن مع شراء تركي آل الشيخ للنادي، رحل فيرنانديز عن تدريب الفريق بعد شهر واحد.

ليعوضه البرتغالي بيدرو إيمانويل الذي أقيل من منصبه في نوفمبر، ثم حل بدلا منه خوسيه ماريا جوتييريز "جوتي"، لكنه أقيل بدوره في الشهر الفائت.

فيما أنهى البرتغالي ماريو سيلفا المهمة بتأمين الصعود إلى ملحق الدوري الإسباني، قبل أن يتسلّم منه جوزيه جوميس لخوض الدورين الفاصلين من أجل العودة إلى الليجا.

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