الصفقة الأولى تقترب.. بي بي سي: سيتي قريب من ضم توريس

الإثنين، 27 يوليه 2020 - 21:58

كتب : FilGoal

فيران توريس - فالنسيا

أصبح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على أعتاب إعلان صفقته الأولى في سوق الانتقالات الصيفية. هنا نتحدث عن موهبة إسبانيا، فيران توريس.

وكشفت بي بي سي اقتراب سيتي من حسم صفقة الجناح ولاعب الوسط فيران توريس من صفوف فالنسيا الإسباني.

ويرغب نادي فالنسيا في الحصول على 40 مليون جنيه إسترليني من أجل ترك فيران توريس ينضم لـ سيتي، وفقا لـ بي بي سي.

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فيران توريس حريص على إتمام الصفقة والانضمام لـ مانشسستر سيتي، حسبما كشفت مصادر بي بي سي، مما يجعله يقترب من ارتداء قميص الفريق.

وأشارت بي بي سي إلى أن توريس سيكون الصفقة الأولى في سوق الانتقالات الصيفية لـ سيتي هذا الموسم.

وجاء اهتمام سيتي بضم الموهبة الإسبانية كتعويض لرحيل الألماني لوري ساني إلى بايرن ميونيخ الألماني.

ويسعى سيتي في سوق الانتقالات الحالية للتعاقد مع قلب دفاع جديد أيضا، إلى جانب ضم توريس.

الجناح الأيمن صاحب الـ 20 عاما من ناشئي فالنسيا وتدرج في الفئات العمرية المختلفة في النادي.

وشارك توريس في 44 مباراة الموسم الماضي بقميص فالنسيا ونجح في تسجيل 6 أهداف وصناعة 8.

ومثّل فيران توريس منتخب إسبانيا تحت 17 و19 و21 عاما، وحقق مع المنتخب لقب الأمم الأوروبية عام 2017 مع منتخب تحت 17 عاما، ولقب 2019 مع منتخب تحت 19 عاما.

كما رفع اللاعب لقب كأس ملك إسبانيا مع فالنسيا موسم 2018-19.

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