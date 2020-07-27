الأهلي يسدد حق الشرقية للدخان في صفقة حسين الشحات ضمن 10 قرارات لمجلس الإدارة
الإثنين، 27 يوليه 2020 - 21:48
قرر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب سداد مستحقات فريق الشرقية للدخان كحق رعاية مستحق بعد انتقال اللاعب للأهلي.
حسين الشحات
النادي : الأهلي
وعقد مجلس إدارة النادي اجتماعا مساء اليوم الإثنين بفرع الشيخ زايد لمناقشة العديد من الملفات الهامة.
وأصدر مجلس إدارة الأهلي 10 قرارات وهم كالآتي:
- في إطار احترام النادي الأهلي للوائح والقوانين الصادرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وحرصا على العلاقات الطيبة، وافق المجلس على سداد حق الرعاية المستحق لنادي الشرقية للدخان، على انتقال حسين الشحات للنادي الاهلي.
- التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة، الجلسة الثانية عشرة «الاجتماع الثاني» المنعقدة بتاريخ 30 يونيو 2020.
- اعتمد مجلس إدارة النادي، بناء على الخطاب الوارد من مديرية الشباب الرياضة، المتضمن موافقة أشرف صبحي, وزير الشباب والرياضة، على طلب النادي باستمرار تعطيل العمل بقرار مجلس الإدارة المنعقد بهيئة جمعية عمومية، بزيادة رسوم الالتحاق بالمقر الرئيسي بالجزيرة وفروعه، اعتبارًا من أول يوليو 2020 وحتى انعقاد أول جمعية عمومية، وذلك نظرا للظروف التي تمر بها البلاد، وكذلك المذكرة المقدمة من إدارة الشئون القانونية بشأن الخطاب الوارد من مديرية الشباب والرياضة، والخاص بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على العضويات الجديدة.
- اعتماد قرار مجلس إدارة النادي بالموافقة بالتمرير بتاريخ 1 يوليو 2020، على التعاقد مع طارق محروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال، لاستكمال الموسم الرياضي ۲۰۲۰/۲۰۱۹، والموسم المقبل 2020/2021.
- اعتماد قرار مجلس إدارة النادي بالموافقة بالتمرير بتاريخ 14 يوليو 2020، على اعتماد رؤساء الأجهزة والمديرين الفنيين، ومدير قطاع الناشئين والناشئات للألعاب المختلفة للموسم الرياضي ۲۰۲۱/۲۰۲۰، اعتبارا من 1 يوليو 2020.
- اعتماد قرار مجلس إدارة النادي الموافقة بالتمرير بتاريخ 14 يوليو 2020علی اعتماد هيكل إدارة النشاط الرياضي.
- اعتماد التشكيل الخاص بأكاديمية الكرة وإدارة اكتشاف المواهب.
- اعتماد افتتاح فرع أكاديمية النادي لكرة القدم بالعبور.
- الموافقة على عودة اللاعبة غادة حسام حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد للسيدات من الاعتزال.
- الموافقة على مد التعاقد مع لاعبة كرة السلة سيدات الأمريكية إيتالي لوكاس لنهاية الموسم الحالي، وكذلك مد التعاقد مع لاعب فريق كرة السلة رجال الأمريكي أليكس يونج.
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