الأهلي يسدد حق الشرقية للدخان في صفقة حسين الشحات ضمن 10 قرارات لمجلس الإدارة

قرر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب سداد مستحقات فريق الشرقية للدخان كحق رعاية مستحق بعد انتقال اللاعب للأهلي.

حسين الشحات النادي : الأهلي الأهلي

وعقد مجلس إدارة النادي اجتماعا مساء اليوم الإثنين بفرع الشيخ زايد لمناقشة العديد من الملفات الهامة.

وأصدر مجلس إدارة الأهلي 10 قرارات وهم كالآتي:

- في إطار احترام النادي الأهلي للوائح والقوانين الصادرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وحرصا على العلاقات الطيبة، وافق المجلس على سداد حق الرعاية المستحق لنادي الشرقية للدخان، على انتقال حسين الشحات للنادي الاهلي.

- التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة، الجلسة الثانية عشرة «الاجتماع الثاني» المنعقدة بتاريخ 30 يونيو 2020.

- اعتمد مجلس إدارة النادي، بناء على الخطاب الوارد من مديرية الشباب الرياضة، المتضمن موافقة أشرف صبحي, وزير الشباب والرياضة، على طلب النادي باستمرار تعطيل العمل بقرار مجلس الإدارة المنعقد بهيئة جمعية عمومية، بزيادة رسوم الالتحاق بالمقر الرئيسي بالجزيرة وفروعه، اعتبارًا من أول يوليو 2020 وحتى انعقاد أول جمعية عمومية، وذلك نظرا للظروف التي تمر بها البلاد، وكذلك المذكرة المقدمة من إدارة الشئون القانونية بشأن الخطاب الوارد من مديرية الشباب والرياضة، والخاص بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على العضويات الجديدة.

- اعتماد قرار مجلس إدارة النادي بالموافقة بالتمرير بتاريخ 1 يوليو 2020، على التعاقد مع طارق محروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال، لاستكمال الموسم الرياضي ۲۰۲۰/۲۰۱۹، والموسم المقبل 2020/2021.

- اعتماد قرار مجلس إدارة النادي بالموافقة بالتمرير بتاريخ 14 يوليو 2020، على اعتماد رؤساء الأجهزة والمديرين الفنيين، ومدير قطاع الناشئين والناشئات للألعاب المختلفة للموسم الرياضي ۲۰۲۱/۲۰۲۰، اعتبارا من 1 يوليو 2020.

- اعتماد قرار مجلس إدارة النادي الموافقة بالتمرير بتاريخ 14 يوليو 2020علی اعتماد هيكل إدارة النشاط الرياضي.

- اعتماد التشكيل الخاص بأكاديمية الكرة وإدارة اكتشاف المواهب.

- اعتماد افتتاح فرع أكاديمية النادي لكرة القدم بالعبور.

- الموافقة على عودة اللاعبة غادة حسام حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد للسيدات من الاعتزال.

- الموافقة على مد التعاقد مع لاعبة كرة السلة سيدات الأمريكية إيتالي لوكاس لنهاية الموسم الحالي، وكذلك مد التعاقد مع لاعب فريق كرة السلة رجال الأمريكي أليكس يونج.

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