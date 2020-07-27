رسميا - الأهلي يعلن تمديد تعاقد محترفي السلة لنهاية الموسم

الإثنين، 27 يوليه 2020 - 21:23

كتب : FilGoal

أليكس يونج - الأهلي - الزمالك - كرة سلة

أعلن نادي الأهلي تمديد تعاقد أليكس يونج وإيتالي لوكاس محترفي سلة فريق الرجال والسيدات لنهاية الموسم.

وكان موسم كرة السلة قد توقف مع إيقاف النشاط الرياضي في منتصف مارس بسبب جائحة فيروس كورونا.

ومن المفترض أن ينتهي تعاقد الثنائي مع الأهلي بنهاية الموسم في موعده الطبيعي يوم 30 يونيو.

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وقرر الاتحاد المصري لكرة السلة بشكل رسمي استئناف الموسم بداية من 13 أغسطس المقبل على أن ينتهي يوم 18 سبتمبر.

وأعلن الأهلي قرار مجلس الإدارة بالموافقة على تمديد عقد الأمريكي أليكس يونج حتى نهاية الموسم الجاري.

بالإضافة إلى تمديد تعاقد الأنجولية من أصل أمريكي إيتالي لوكاس لتستمر مع فريق السيدات.

ويستأنف فريق رجال الأهلي مشواره بخوض نصف نهائي كأس مصر يوم 23 أغسطس على أن يبدأ مبارياته في نصف نهائي دوري السوبر يوم 29 من الشهر نفسه.

أما فريق السيدات فيستأنف مباريات الدوري يوم 13 من شهر أغسطس.

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كرة سلة الأهلي أليكس يونج إيتالي لوكاس
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