قنبلة في برشلونة.. سبورت: أرثر أبلغ النادي برفض العودة

الإثنين، 27 يوليه 2020 - 21:07

كتب : FilGoal

أرثر

غاب أرثر ميلو لاعب وسط برشلونة المقرر انتقاله بعد نهاية الموسم عن التواجد في ناديه الكتالوني.

وكشفت صحيفة سبورت غياب اللاعب دون إذن من النادي وطلب برشلونة بشكل رسمي حضور اللاعب وإما مقاضاته.

وأشار التقرير إلى أن أرثر أبلغ برشلونة هاتفيا نيته عدم العودة مع الفريق واستكمال الموسم بعد بيعه بالفعل إلى يوفنتوس.

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وكان أرثر قد انتقل إلى يوفنتوس في صفقة شهدت انضمام ميراليم بيانيتش إلى برشلونة.

وأضاف التقرير أن أرثر كان قد أبلغ النادي وحقق اليوم الإثنين تهديده بعدم الحضور لاختبار فيروس كورونا دون إذن.

وهدد نادي برشلونة بمقاضاة اللاعب بسبب عدم التزامه بالتعاقد واستكمال الموسم.

ويتبقى لبرشلونة مباريات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم والبداية يوم 7 أغسطس بمواجهة نابولي في إياب ثمن النهائي.

وسيعاني برشلونة من نقص عددي في قائمته عند مواجهة نابولي إذا غاب أرثر.

فمن المنتظر أن يغيب عثمان ديمبيلي بسبب عدم تعافيه من الإصابة مع شكوك بلحاق كليمنيه لينجليه مدافع الفريق المصاب.

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