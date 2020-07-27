صانع ألعاب الإسماعيلي: سعيد بإشادة الجماهير وأبحث عن فرصة أكبر مع الفريق

الإثنين، 27 يوليه 2020 - 20:48

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الرجاء

أعرب مدحت فقوسة صانع ألعاب الإسماعيلي عن سعادته بإشادة الجماهير بأدائه في الفترة الأخيرة وشدد على بحثه لفرصة أكبر مع الفريق.

وقال فقوسة في تصريحات للموقع الرسمي: "سعيد بإشادة الجماهير والجهاز الفني بأدائي في الفترة الأخيرة".

وأضاف "أعدهم بتقديم مزيد من التألق وأسعى أن يكون ذلك طريقا نحو الحصول على فرص أكبر مع الفريق".

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وشدد "دعم الجماهير ومساندتهم يمثل الدافع الأكبر لنا من أجل العودة إلى منصات التتويج".

وأوضح فقوسة "الجميع داخل النادي تعاهدوا على تحقيق الانتصارات في الفترة المقبلة لإسعاد الجماهير المتعطشة للبطولات".

وتابع صانع ألعاب الإسماعيلي "هدفنا في الوقت الحالي هو الفوز بكأس البطولة العربية بعد الوصول لمرحلة متقدمة في تلك البطولة الكبرى".

وواصل "تخطينا فرق عريقة من الأهلي الليبي والجزيرة والإماراتي والاتحاد السكندري".

وأتم تصريحاته "نتطلع لتحسين ترتيبنا في جدول الدوري، والفوز بالبطولة العربية سيكون رد قوي على من يشكك في قدراتنا".

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