يعود من جديد لـ إسبانيا..رسميا - خافي جراسيا مدربا لـ فالنسيا
الإثنين، 27 يوليه 2020 - 19:32
كتب : FilGoal
أعلن نادي فالنسيا الإسباني تعاقده بشكل رسمي مع الإسباني خافي جراسيا كمدير فني جديد للفريق.
ووقع جراسيا على عقود تدريبه لـ فالنسيا لمدة موسمين بداية من الموسم المقبل.
ويخلف جراسيا، المدرب السابق ألبرت يلاديس، الذي أقيل من منصبه في فالنسيا، قبل أن يتولى سلفادور جونزاليس المسؤولية بشكل مؤقت لحين نهاية الموسم.
والآن انتهى الموسم وعُين جراسيا مديرا فنيا لـ فالنسيا.
➡️ https://t.co/GbtcGZjgQo#AMUNTValencia 🖤 pic.twitter.com/yVuzTq0sTE— Valencia CF 🦇💯 #AMUNTWorld 🌍 (@valenciacf) July 27, 2020
صاحب الـ 50 عاما يعود من جديد للعمل في إسبانيا، بعد آخر تجربة له هناك مع فريق مالاجا الإسباني منذ 2014 وحتى 2016.
وقاد جراسيا كل من قاديش والفريق ب في فياريال وألميريا وأوساسونا وأخيرا مالاجا.
التجربة الأخيرة لـ جراسيا كانت في الدوري الإنجليزي وتحديدا مع فريق واتفورد، وقاد الأخير منذ يناير 2018 وحتى سبتمبر 2019.
ولعب واتفورد 66 مباراة تحت قيادة جارسيا، ونجح في الفوز 25 مرة وتعادل 12 وخسر 29 مرة.
وأنهى فالنسيا الدوري في المركز التاسع بعدما جمع 53 نقطة.
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