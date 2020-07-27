مران الأهلي – تدريبات كرة طائرة للحراس.. وتقسيمة للاعبين

الإثنين، 27 يوليه 2020 - 19:13

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - سموحة

واصل الأهلي مرانه اليومي في مقر النادي بملعب مختار التتش استعدادا لاستئناف الدوري المصري المقرر عودته في السادس من شهر أغسطس المقبل.

وشهد المران تدريبات بدنية للاعبين وتدريبات كرة طائرة لحراس المرمى.

كما أجرى ريني فايلر المدير الفني للفريق تقسيمة بين اللاعبين في المران.

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وفي ختام المران عقد المدرب السويسري جلسة مع مهاجم الفريق أليو بادجي واكتفى الأخير بخوض تدريبات منفردة.

يذكر أن الأهلي سوف يستأنف مبارياته في الدوري في التاسع من شهر أغسطس بلقاء إنبي في مواجهة مؤجلة من الجولة 15.

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