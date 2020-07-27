أسوان يعلن: المسحة السادسة أسفرت عن إصابة لاعب بـ كورونا

الإثنين، 27 يوليه 2020 - 18:58

كتب : رضا السنباطي

أسوان - الزمالك

أسفرت المسحة الطبية السادسة لفريق أسوان عن إصابة لاعب بفيروس كوورنا مع سلبية عينات البقية.

وأعلن نادي أسوان عن إخطاره رسميا من اللجنة الطبية بنتيجة المسحة السادسة قبل مواجهتي المقاولون ووادي دجلة وديا.

وجاءت جميع العينات سلبية للاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي، باستثناء حالة إيجابية واحدة.

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وكشف نادي أسوان أن الحالة الإيجابية جاءت لأحد اللاعبين وتم عزله وتطبيق الإجراءات الوقائية.

ويستعد أسوان لمواجهة فريق المقاولون العرب وديا غدا الثلاثاء ضمن استعدادا الفريق لاستئناف الموسم.

كما يلعب أسوان يوم الأربعاء أمام فريق وادي دجلة ضمن المباريات الودية.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم استئناف مسابقة الدوري المصري يوم 6 أغسطس المقبل.

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