المقاصة يجري المسحة الطبية الخامسة

أجرى فريق مصر للمقاصة المسحة الطبية الخامسة للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، وذلك استعدادا لعودة الدوري المصري.

وحضر جميع لاعبي المقاصة عملية أخذ عينات المسحات التي تمت على هامش معسكر الفريق المغلق في الإسماعيلية.

وتشرف اللجنة الطبية التابعة لاتحاد كرة القدم على عمليات إجراء المسحات الطبية لفرق الدوري المصري.

وخضع أيضا الجهاز الفني للمقاصة للمسحة الطبية بقيادة إيهاب جلال وجميع أعضاء الجهازين الطبي والإداري.

وجاءت جميع نتائج المسحات الطبية الأربعة السابقة للمقاصة سلبية.

ويلعب المقاصة في الدوري يوم 9 أغسطس المقبل ضد أسوان.

ويحتل المقاصة المركز الـ17 وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة.

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