رسالة وداعية من صلاح لـ لوفرين

الإثنين، 27 يوليه 2020 - 15:42

كتب : FilGoal

محمد صلاح - لوفرين - ليفربول

ودع محمد صلاح مهاجم ليفربول زميله الكرواتي ديان لوفرين الذي انتقل إلى زينيت سان بطرسبرج رسميا يوم الإثنين.

وأعلن نادي ليفربول رحيل مدافعه الكرواتي إلى الفريق الروسي بعد 6 سنوات في صفوفه.

ونشر حساب ليفربول على تويتر رسالة مصورة من صلاح إلى لوفرين، وكل ما يلي على لسانه.

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"لا أدرى ماذا أقول الآن يا صديقي.. لا تعلم شعوري حاليا".

"سنفتقدك كثيرا، خاصة أنا، لقد كنت لاعبا رائعا في صفوف ليفربول وصديق شخصي عظيم".

"سأفتقدك على المستوى الشخصي فأنا أحبك كثيرا، لأنك كنت رائعا داخل وخارج الملعب".

"شكرا على كل شيء فعلته للنادي، وشكرا على كل شيء فعلته من أجلي".

"أتمنى لك كل التوفيق في المستقبل وأن تستمتع بمشوارك مع ناديك الجديد".

"شكرا جزيلا ديان.. أراك قريبا".

وانضم لوفرين البالغ من العمر 31 عاما لصفوف ليفربول في 2014 قادما من ساوثامبتون مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.

ولعب الموسم الجاري 15 مباراة مع ليفربول ما بين الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

بشكل عام، شارك لوفرين في 185 مباراة مع الحمر، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 4.

الدولي الكرواتي زين مواسمه الستة مع ليفربول بتاج الدوري الإنجليزي الذي عاد لخزائن ليفربول بعد 30 عاما من الغياب.

وذلك بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية عام 2019.

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