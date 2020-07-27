رسميا – لوفرين ينضم إلى زينيت

الإثنين، 27 يوليه 2020 - 15:06

كتب : FilGoal

ديان لوفرين - ليفربول - نابولي

أعلن نادي ليفربول يوم الإثنين انتقال مدافعه الكرواتي ديان لوفرين إلى زينيت سان بطرسبرج.

لوفرين لم يشارك باستمرار في الموسم المنصرم الذي توج فيه الفريق بلقب الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 30 عاما.

وأفاد نادي ليفربول في بيان "يمكننا التأكيد على أن ديان لوفرين انتقل إلى زينت".

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وأضاف البيان "الجميع في ليفربول يودون شكر لوفرين على مساهمته الرائعة على مر السنين ويتمنى له كل التوفيق مع ناديه الجديد".

ووقع لوفرين على عقد يربطه بزينيت لمدة 3 مواسم.

ولم يذكر ليفربول تفاصيل الصفقة، لكن التقارير تشير إلى أنها كلفت الفريق الروسي 11 مليون جنيه استرليني.

وانضم لوفرين البالغ من العمر 31 عاما لصفوف ليفربول في 2014 قادما من ساوثامبتون مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.

ولعب الموسم الجاري 15 مباراة مع ليفربول ما بين الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

بشكل عام، شارك لوفرين في 185 مباراة مع الحمر، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 4.

الدولي الكرواتي زين مواسمه الستة مع ليفربول بتاج الدوري الإنجليزي الذي عاد لخزائن ليفربول بعد 30 عاما من الغياب.

وذلك بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية عام 2019.

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