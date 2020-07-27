الزمالك: محمود علاء اعتذر.. نرفض الهجوم عليه

قال أمير مرتضى المشرف العام على الكرة في الزمالك إن محمود علاء مدافع الفريق اعتذر عما بدر منه بعد خروجه مطرودا أمام بيراميدز في لقاء ودي خسره النادي بهدف.

محمود علاء النادي : الزمالك الزمالك

وصرح أمير مرتضى للصحفيين "اعتذار علاء موقف رائع، يؤكد لنا أنه يتحمل المسؤولية ويتدارك أي خطأ سريعا".

ثم استدرك "لكن الهجوم عليه من جمهور ووسائل إعلام مرفوض، أي لاعب قد يخطئ ومسيرة علاء مع الزمالك إيجابية جدا. طوال سنوات قدم أداء رجوليا".

وشدد أمير أن الزمالك لا يمانع خوض مباراتين في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الرجاء المغربي بالقول:"لا مشكلة لدينا في العودة للنظام الأصلي".

وأضاف "هذا قرار يخص الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بينما نحن نستعد في كل الحالات للمنافسة على اللقب".

ويستأنف الزمالك مبارياته في الدوري المصري الممتاز بمواجهة ضيفه المصري في 6 أغسطس المقبل.

ويلعب ضد الرجاء في سبتمبر ولم يتحدد بعد موعد المواجهتين.

وخاض الزمالك 3 مباريات استعدادا لاستئناف الدوري ويواجه طنطا الثلاثاء وطلائع الجيش الأربعاء.

وفاز الزمالك على سموحة بنتيجة 5-1 وعلى دجلة برباعية دون رد وخسر ضد بيراميدز.

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