مكتشف أسامة فيصل لـ في الجول: تم رفضه في اختبارات الزمالك مرتين.. ويشبه سواريز

قال محمد الترعاوي مدرب نادي الزرقا ومركز شباب كفر المياسرة، إن أسامة فيصل مهاجم الزمالك الشاب، تم رفضه مرتين في اختبارات الناشئين قبل أن يضمه أحمد عبد المقصود للفريق ويبدأ رحلته مع الفارس الأبيض، وذلك في حوار خاص مع FilGoal.com.

وبدأ الترعاوي حديثه عن بدايات أسامة قائلا: "أسامة فيصل بدأ معي في عمر السادسة، في مركز شباب كفر المياسرة التابعة لمدينة الزرقا، كان يشارك في مرحلة البراعم والناشئين مع مواليد 99، وهو مواليد 2001، كان هدافا للفريق في دوري منطقة دمياط في مرحلة الناشئين".

وأضاف "لم يكن أساسي في البداية نظرا لصغر سنه، ثم أصبح أساسي وهدافا للفريق في عمر الـ14، تواصلت مع سعيد لطفي لاعب الزمالك السابق ومنسق بالنادي، وقال لي إن النادي يكون فريقا من مواليد 2000".

وواصل "أرسلت له حارس مرمى، محمد مسعد عمر ومعه أسامة، تم قبول الحارس من أول مرة، أما أسامة، قال لي أرسله مرة أخرى، فذهب مجددا ولم يوفق كذلك".

وتابع "عاد للمركز مرة أخرى، تواصلت مع أسامة وقلت له سيكون ذلك دافع لك بأن تلعب في أكبر أندية مصر، لأنني واثق في إمكانياتك، استمر في التدرب معي لفترة وبعد ذلك تولى أحمد عبد المقصود تدريب فريق مواليد 2001 في الزمالك".

وأكمل "ذهب أسامة للنادي للمرة الثالثة، وكانت المرة الأولى التي يرى فيها أحمد عبد المقصود المهاجم، أعجب به كثيرا وطلب بسرعة انضمامه للفريق وقال لي إن النادي يرغب في خدماته، قلت له يهمني مصلحته واللاعب ابن عمي".

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وتابع "حمدا لله تحدث معي أحمد عبد المقصود وقال لي إن اللاعب جاء لي جاهزا، لم يتدرب كثيرا مع الزمالك قبل دورة الإمارات، لكنه انضم وشارك في البطولة".

وواصل "حينما يكون في إجازة هنا، نذهب إلى مركز الشباب للتدريبات، وخلال فترة التوقف بسبب فيروس كورونا، كان يتدرب معي بطلب من منتخب الشباب".

وأردف "أتوقع أن يصبح أسامة هدافا لمصر، لأنه يتميز بالمهارة العالية ولديه كفاءة على الاستحواذ على الكرة وتغيير الاتجاهات بسرعة عالية، ومن النادر في مصر أن تجد مهاجما بمثل تلك المواصفات وبتركيز على المرمى، وامتلاكه الحلول في مواجهة واحد ضد واحد، ومن الممكن لو وسط 3 سيصنع الفارق".

وأتم "يشبه سواريز في طريقة اللعب، وهو مثله الأعلى عالميا، بينما عبد الحليم علي هو مثله الأعلى محليا".

أسامة سجل هاتريك في ظهوره الأول مع الفريق الأول لنادي الزمالك في ودية وادي دجلة مساء الأحد والتي فاز بها الفارس الأبيض بنتيجة 4-0.

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