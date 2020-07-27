مهاجم الإسماعيلي: نتطلع لتحسين ترتيبنا في جدول الدوري وحصد البطولة العربية

الإثنين، 27 يوليه 2020 - 14:08

كتب : ياسر الشريف

وجيه عبد الحكيم - الإسماعيلي - أهلي بنغازي

قال وجيه عبد الحكيم مهاجم الإسماعيلي إن فريقه يتطلع لتحسين ترتيبه في جدول الدوري الممتاز وحصد البطولة العربية، بعد استئناف الموسم الجاري.

وصرح عبد الحكيم للصحفيين قائلا: "أشعر بسعادة كبيرة لإشادة الجهاز الفني والجماهير بي بعد ما قدمته أمام مصر للمقاصة".

وأضاف "نستعد بكل قوة لاستئناف الدوري المصري".

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وجيه سجل هدفا وصنع آخر في فوز الإسماعيلي أمام مصر للمقاصة بنتيجة 3-1 وديا ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة الدوري المصري.

وواصل "نتطلع لتحسين ترتيبنا في جدول الدوري وإسعاد جماهيرنا التي دائما ما تسعى لتحفيزنا على تحقيق الأفضل".

وأكمل "الوديات تجارب مفيدة، نستهدف من خلالها استعادة لياقتنا البدنية، بعد التوقف الطويل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد".

وأتم "أتمنى أن يحالفنا التوفيق في حصد البطولة العربية وإعادة اسم الفريق عاليا في الوطن العربي".

الإسماعيلي لديه مباراة ضد الرجاء المغربي خارج ملعبه في إياب نصف نهائي البطولة العربية وكان قد فاز في الذهاب بنتيجة 1-0.

الإسماعيلي يواجه مضيفه المصري يوم الجمعة 14 أغسطس ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري المصري الممتاز.

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