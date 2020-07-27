مدرب دجلة: الأهلي لم يطلب بيكام.. ونتمنى استعارة ثنائينا السابق منه

قال محمد عبد الواحد المدرب العام لفريق وادي دجلة إن الأهلي لم يرسل عرضا رسميا للتعاقد مع ناشئه السابق أحمد رمضان "بيكام".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن الأهلي تحرك رسميا لضم بطل أمم إفريقيا تحت 23 عاما، والذي انتقل لدجلة كجزء من صفقة انتقال محمد محمود في الاتجاه الآخر، وهو الأمر الذي قال عنه عبد الواحد: " محمد محمود لاعب كبير، وقد نفكر في استعارته خلال الموسم القادم، وهو اضافة كبيرة، وأيضا محمد شريف لاعب جيد، نتمنى استعارة الثنائي".

ولعب شريف أيضا لدجلة قبل الانتقال إلى الأهلي، ثم الانتقال معارا إلى إنبي.

وأردف عبد الواحد عبر برنامج ملعب الصقر عبر راديو مصر: " لم تصلنا عروضا رسمية من الأهلي أو الزمالك لضم أحمد رمضان. وهو لاعب كبير، ويستحق اللعب لنادي كبير".

وتابع "بيكام قادر على اللعب لأحد الأندية الكبيرة في مصر، وبالتأكيد فهو يميل للعب للأهلي".

وحول موقف محمد عبد العاطي، قال "الزمالك طلب ضمه في الموسم الماضي، لكن الأمر لم يتكمل بسبب النواحي المالية، حيث طلب ماجد سامي رئيس النادي الحصول على مبلغ كبير، وبالتالي لم يتم انتقاله".

وأكد "وادي دجلة يوافق على رحيل اللاعبين في حالة وصول عروض جيدة، وهناك أسماء عديدة انتقلت لأندية أخرى مثل أحمد سيد زيزو ومحمد محمود ومحمد شريف وغيرهم".

وعن الخسارة برباعية أمام الزمالك، قال مدرب دجلة "كانت مباراة مهمة ومفيدة للوقوف على كل المشاكل، لأن اللاعبين فقدوا جزء كبيرا من النواحي الفنية والبدنية لطول فترة التوقف التي تجاوزت 100 يوم".

وأشار "هذا أول احتكاك ودي قوي ضد فريق كبير مثل الزمالك، قدمنا شوطا ممتازا بالتشكيل الأساسي على مدار 60 دقيقة وكانت النتيجة سلبية ثم دفعنا بعناصر صغيرة من الناشئين".

وأوضح محمد عبد الواحد "الزمالك تعامل مع المباراة عكسنا تماما بدأ اللقاء بفريق من غير الأساسيين ثم دفع في الثلث الأخير من المباراة بالتشكيل الذي يخوض به مبارياته في بطولة إفريقيا".

واستطرد "لم يكن هناك تكافؤ، لقد دفعنا بعدد كبير من الأشبال، ما يقرب من 8 ناشئين، لقد أنهينا اللقاء بثلاثة لاعبين أساسيين فقط هم وادي وموزيس وأحمد سعيد".

وأردف "لعبنا بالأشبال.. لذا لم يقدروا على مجاراة الزمالك في الثلث الأخير، بالتأكيد المدرب اليوناني غير راض عن النتيجة ولكنه راض عن الأداء العام".

وأتم عبد الواحد تصريحاته "إذا كان المدير الفني يهتم بالنتيجة لأكمل اللقاء بالأساسيين، لكنه يهتم أكثر بالوقوف على حالة كل اللاعبين وتجهيزهم لاستكمال بطولة الدوري".

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