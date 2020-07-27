وكيله: الزمالك لن يجبر كاسونجو على شيء

الإثنين، 27 يوليه 2020 - 14:03

كتب : FilGoal

الزمالك - القطن التشادي

نفى وكيل أعمال كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك وجود أزمة بين اللاعب الكونغولي وإدارة القلعة البيضاء.

وصرح بلال نظير وكيل اللاعب عبر إذاعة راديو مصر "كاسونجو لاعب محترف وملتزم بتعاقده، يرتبط بعلاقة خاصة مع مرتضى منصور، ويسمع كلامه".

وأضاف "إعارة كاسونجو أو رحيله قرار لم يحسم بعد، لن يوجد ضغط على أي طرف خاصة أن الزمالك لم يضغط مسبقا على اللاعب الكونغولي، ولن يجبره على شيء".

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وتطرق وكيل اللاعبين للحديث عن المهاجم الليبي أنيس سالتو لاعب الاتحاد السكندري، مؤكدا "أنيس لم يهرب، ولكن موعد سفره كان غريبا للغاية لأنه كان قبل أيام قليلة من استئناف التدريبات".

وأتم بلال نظير "لقد استأذن أنيس سالتو إدارة نادي الاتحاد، والآن بصدد العودة إلى مصر وينتظر استخراج التأشيرة الخاصة به".

وانضم كاسونجو 26 عاما إلى الزمالك في 2017 قادما من الاتحاد.

وأعير في يناير 2019 إلى الوحدة الإماراتي لمدة نصف موسم.

وشارك اللاعب في 42 مباراة مع الزمالك بالدوري المصري وسجل 13 هدفا وأرسل 3 تمريرات حاسمة.

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